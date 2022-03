Tales of Arise x Scarlet Nexus : Une collaboration entre les deux JRPG de Bandai Namco

L’année dernière, Bandai Namco s’est illustré avec la sortie de deux JRPG qui ont su séduire le public, à savoir Tales of Arise et Scarlet Nexus. Les deux titres ont déjà eu droit à du contenu supplémentaire depuis leurs sorties respectives, mais cette fois-ci, l’éditeur a décidé de les lier entre eux grâce à une collaboration inédite, qui se déroulera dans les deux jeux.

Un petit échange entre les épées des héros

N’attendez pas de contenu scénaristique pour cette collaboration, mais plutôt quelques objets cosmétiques que vous pourrez retrouver dans les deux jeux.

Dans Tales of Arise tout d’abord, c’est l’épée de Yuito « Myoho Muramasa » qui sera disponible pour Alphen, avec l’accessoire « Baki-chan » en tant que cosmétique, et ces deux objets seront gratuits. Pour Scarlet Nexus, on retrouvera l’épée enflammée d’Alphen pour Yuito ainsi que le masque de fer du héros de Tales of Arise, accompagné du petit Hootle.

Plus de détails sur cette collaborations arriveront dans les prochain jours, avec une date de sortie. Tales of Arise et Scarlet Nexus sont tous les deux disponibles sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.