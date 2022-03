Tales of Arise x Scarlet Nexus : La collaboration est disponible avec une mise à jour pour les deux jeux

Les deux JRPG phares de Bandai Namco sortis l’année dernière ont récemment annoncé une collaboration entre eux, qui a essentiellement pour but d’amener des objets exclusifs d’un jeu à l’autre, histoire de faire quelques clins d’oeil. On découvre aujourd’hui que cette collaboration entre Tales of Arise et Scarlet Nexus est disponible dès maintenant, et qu’elle s’accompagne de mises à jour pour les deux titres.

Une mise à jour pour les deux jeux

On découvre donc tout d’abord la version 1.05 de Tales of Arise, qui ajoute uniquement les items Scarlet Nexus au jeu, tout en améliorant la stabilité générale du jeu.

Scarlet Nexus passe quant à lui à la version 1.08, avec une mise à jour un peu plus conséquente. Cette update ajoute donc la collaboration avec Tales of Arise, mais aussi le mode de difficulté Très Facile, ainsi que le transfert de progression pour la démo qui pourra être basculé vers le jeu final, tout en améliorant la stabilité générale, encore une fois.

Tales of Arise et Scarlet Nexus sont tous les deux disponibles sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.