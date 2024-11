Showa American Story : L’action-RPG chinois abandonne sa version PS4 et sortira uniquement sur PC et PS5 en 2025

Des premiers détails sur le boss Shogun également révélées

Durant environ cinq minutes, cette vidéo nous offre un bon aperçu de l’ambiance à la fois sanglante, gore et complètement décalée dans lequel le titre souhaite nous immerger. C’est aussi l’occasion pour son directeur créatif XY.Luo de dévoiler quelques détails sur Shogun, un boss que nous croiserons pendant la partie. Mesurant six mètres de haut, il utilisera « son long cou de girafe pour frapper » et est à priori capable de voler « en lançant son bouclier » pour nous attaquer.

Rappelons que cette production nous invitera à suivre le périple de Chouko Chigusa, une jeune femme revenant mystérieusement à la vie dans un univers peuplé de monstres et de zombies. Se lançant dans un road trip survivaliste avec son camping-car et sa moto, elle va sillonner différents lieux, de New Yokohama (Hollywood) à Neo Tokyo-4 (Austin) en passant par San Francisco, Las Vegas et le mont Rushmore, tout en affrontant les ennemis qu’elle rencontrera sur sa route à l’aide de diverses armes.

Rendez-vous l’an prochain pour découvrir ce que nous réserve Showa American Story sur Steam et PS5. Si ce jeu vous intrigue, notez également que davantage d’informations à son sujet seront partagées dans les mois à venir, sans plus de précisions pour le moment.