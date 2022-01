Le studio chinois Nekcom Games annonce Showa American Story, un action-RPG post apo original

Il y a quelques jours, le studio chinois Nekcom Games, que l’on connait pour les jeux DYING Reborn et DYING 1983, nous avait annoncé sur son prochain projet allait être relevé de manière imminente, et c’est aujourd’hui que l’on a découvert Showa American Story, édité par 2P Games (Immoral Life). Derrière ce nom étrange se cache un jeu qui l’est tout autant, et qui nous embarque dans un monde post-apocalyptique très particulier.

Showa American Story nous présente un continent américain pour le moins singulier, dans un univers où le Japon aurait massivement racheté les Etats-Unis avant d’immigrer en masse là-bas. C’est donc pour cela que l’on a droit à un vrai mélange des cultures dans ces premières images, avec un trailer qui nous montre un action-RPG dans lequel on incarnera une jeune femme qui est mystérieusement revenue à la vie, et qui découvre un monde post-apocalyptique rempli de zombies et de monstres.

Niveau gameplay, on peut s’attendre à de l’action à l’arme blanche avec plusieurs types d’armes, mais aussi à du shoot et un arsenal aussi étrange que le reste de l’univers. Il sera possible d’améliorer et de customiser la base dont se sert Choko, l’héroïne du jeu, mais aussi de prendre part à des activités de la vie de tous les jours, et d’améliorer nos capacités tout au long du jeu, avec des mini-jeux intégrés.

Un sacré programme pour un titre qui sortira, un jour, sur PC via Steam, PS4 et PS5.