Samson: A Tyndalston Story connaît un lancement houleux, mais directeur créatif s’y attendait

La question de l’accès anticipé se pose

Dans un message posté sur Steam, le directeur créatif reconnaît qu’il est inacceptable que certains bugs viennent gâcher l’expérience Samson. Pour autant, il dit avoir sorti un jeu avec des défauts « pour diverses raisons » :

« C’est le jour J et Samson est enfin là ! Nous avons pris un immense plaisir à voir les joueurs s’amuser, même si nous avons sorti un jeu imparfait pour diverses raisons. Les premières impressions sont mitigées et beaucoup d’entre vous rencontrent des bugs bloquants et des problèmes de performance. C’est inacceptable et nous prenons en compte tous vos retours. Nous travaillons d’arrache-pied pour vous offrir le jeu que nous avons développé pendant des années. Lancer un jeu représente un travail colossal et je suis fier des efforts déployés par notre équipe pour mener à bien le projet Samson, de sa conception initiale à sa sortie. Nous sommes pleinement engagés dans l’avenir de Samson et de Tyndalston, et le jeu évoluera au fil du temps sur tous les plans : qualité, gameplay et contenu. Merci à tous pour votre soutien et votre fidélité en ce jour de lancement exceptionnel. Nous resterons à l’écoute et améliorerons le jeu grâce à votre aide. »

Si le studio était si conscient des améliorations à effectuer, passer par la case accès anticipé aurait peut-être été plus judicieux. Cela n’était peut-être pas possible pour un tas de raisons, dont des raisons économiques, mais dans ce cas, mieux valait éviter une telle déclaration. Car quitte à acheter un jeu encore incomplet d’un point de vue technique, le public aurait sans doute aimé être au courant en avance.

Sundberg promet qu’un patch sortira aujourd’hui, ce 10 avril, pour corriger certains problèmes de crashs et de bugs. Le patch note complet est à retrouver sur Steam.