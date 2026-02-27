Samson: A Tyndalston Story, le jeu d’action de l’ancien directeur créatif de Just Cause, sortira début avril

L’heure de la castagne va sonner

Révélé en décembre dernier, Samson: A Tyndalston Story s’est présenté comme un jeu d’action brutal dans lequel on incarne un homme accablé de dettes, qui va devoir faire parler ses poings pour rembourser ce qu’il doit à des personnes très dangereuses. Le tout dans le but de sauver sa soeur, ce qui l’amènera à accomplir le sale boulot des autres, à moins de ne pas écouter les ordres au risque d’aggraver la dette. Un titre où vous serez à peu près libre de vos actions dans une grande ville impitoyable, avec des courses-poursuites effrénées et des bons coups de genou dans la mâchoire des délinquants qui croisent votre route.

On savait que la sortie de ce titre était proche puisque le studio nous avait promis qu’il arriverait en ce début d’année, et voici maintenant que la dernière bande-annonce nous indique une date plus précise.

Samson: A Tyndalston Story est donc prévu pour ce 8 avril, uniquement sur PC via Steam et l’Epic Games Store pour le moment. Il sera vendu au prix de 24,99 €.