Kingdom Hearts IV, Star Wars KOTOR, rachat… Disney fait le point sur sa stratégie dans le jeu vidéo

Pas de rachat en vue

Interviewé par Axios, Shoptaw est revenu sur l’avenir de Disney dans le jeu vidéo ainsi que sur ses plus gros projets en cours autour de ses propres licences. Mais il est aussi revenu sur l’idée d’un rachat, qui flotte au-dessus de Bob Iger depuis un moment, notamment avec les rumeurs autour d’une acquisition d’Electronic Arts. Shoptaw indique qu’il y a beaucoup de discussions autour de ce que « Disney devrait faire », mais a priori, rien ne semble être sur le point de changer pour le moment : « Nous sommes vraiment heureux de notre stratégie actuelle ».

Cette stratégie, elle consiste à conclure des partenariats avec des éditeurs en donnant accès aux licences du catalogue Disney, sans s’investir de trop près dans le développement. Disney possède bien un studio maison qui consiste surtout à regrouper des producteurs (une centaine de personnes), qui discutent avec d’autres studios de jeu vidéo pour voir qui offrira les meilleurs pitchs. Comme avec le jeu Indiana Jones de Bethesda, qui a immédiatement séduit le groupe : « Ils ont présenté une vision vraiment attrayante pour le personnage d’Indy, et ça nous a parlé ».

Pour la suite, Disney agit surtout en tant que maître du calendrier, s’assurant que ses licences ne se fassent pas concurrence (il n’est pas question de sortir un gros jeu Marvel et un gros jeu Star Wars dans la même période), tout en se montrant « flexible ». Ce genre de pari est largement gagnant avec Marvel’s Spider-Man 2 ou Star Wars Jedi: Survivor, mais moins avec d’autres.

L’énigme KOTOR

Car pendant que tout se passe comme prévu avec certains partenaires, d’autres s’enfoncent dans un marasme difficilement extirpable. C’est le cas du remake de Star Wars Knights of the Old Republic, coincé au milieu de la restructuration d’Embracer Group. Les rumeurs à son sujet sont peu rassurantes même si le projet serait toujours en vie, et Axios n’allait pas passer à côté de l’opportunité de demander à Disney ce qu’il en est. Naturellement, Shoptaw n’a que peu de choses à répondre sur le sujet :

« Je ne peux pas dire grand-chose sur ce point pour des raisons évidentes, mais KOTOR est évidemment un jeu incroyablement populaire, dont nous sommes incroyablement fiers et nous pensons qu’il y a encore beaucoup de demande à son sujet. Je vais m’en tenir à cela. »

De quoi nous laisser comprendre que Disney ne veut pas abandonner ce projet. Et ce, peu importe qui est aux commandes. Shoptaw ne cite jamais Embracer, Saber Interactive ou autre, et à ce stade, il serait plus sain de voir la licence être récupérée par un autre acteur important du jeu vidéo plutôt que d’une entreprise qui licencie à tour de bras.

Disney et Square Enix, une relation complexe

L’autre point important abordé lors de cette interview a été celui de la relation entre Square Enix et Disney, des partenaires de longue date. Marvel’s Avengers a entaché cette idylle entre les deux groupes, et ce n’est pas Marvel’s Guardians of the Galaxy qui a arrangé les choses, malgré un succès d’estime. Cependant, pas question pour Disney de faire une croix sur de futurs jeux avec Square Enix ou sur les studios qui ont travaillé sur ses projets, Shoptaw reconnaissant que le développement d’un jeu vidéo est complexe.

Et c’est bien normal, puisque Kingdom Hearts agit comme la glue qui relie ces deux entités. Parmi les partenariats fructueux, cette licence est un exemple et Disney semble bien vouloir continuer à la développer, notamment avec le prochain épisode :

« Cela a été un partenariat incroyablement réussi. Il n’y a pas d’autre façon de voir les choses. Nous sommes très excités par le prochain jeu. »

En se montrant très enthousiaste à propos de Kingdom Hearts IV, il rassurera peut-être une partie de la communauté qui a peur de voir l’aspect Disney s’effacer un peu plus dans ce nouvel épisode (une peur qui n’avait pas lieu d’être étant donné que Donald et Dingo sont toujours là). Reste maintenant à voir quand ce quatrième opus refera surface.