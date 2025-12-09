Le remake de Star Wars: Knights of the Old Republic trouve un nouveau studio, et un remake de KOTOR 2 fait parler de lui

Un remake de KOTOR 2 était (ou serait) dans les plans

Dans cet article, le journaliste revient d’abord sur le cas du portage récent de KOTOR 2 sur Switch, qui devait initialement inclure le « contenu perdu » du jeu. Lors de sa sortie, le titre a eu droit à quelques coupes et au fil des années, deux moddeurs, Zbyl et Hassat Hunter, ont entrepris des travaux pour retrouver ce contenu et le publier sous la forme d’un mod : The Sith Lords Restored Content Modification.

Avec le portage Switch du jeu, Aspyr voulait inclure ce contenu et l’avait même promis dans une bande-annonce du jeu. Cependant, ce contenu n’est jamais arrivé sur la console de Nintendo, la faute à Disney qui a bloqué le processus, sans plus d’explications à ce sujet. Un joueur répondant au nom de Malachi Mickelonis a alors porté plainte contre Aspyr pour fausse publicité, et ce sont les documents de ce procès qui révèlent aujourd’hui pas mal de choses.

Ces documents ont été publiés un peu plus tôt cette année et contiennent des tonnes et des tonnes de détails sur les coulisses du portage, ses ventes et bien plus. Ce qui nous intéressera surtout ici, c’est la mention d’un certain projet « Juliet », qui est décrit comme un remake de KOTOR 2. Pas un remaster ou un portage, mais un vrai remake, comme celui qui est prévu pour le premier KOTOR, développé en parallèle. Douglas Reilly, vice-président de Lucasfilm Games, déclare :

« Juliet était le nom de code d’un projet de remake complet de KOTOR II, avec des graphismes et un gameplay modernes. On conservait l’histoire, les personnages et le contenu général de KOTOR II, mais on l’adaptait aux consoles et aux machines actuelles, avec des graphismes améliorés. On en discutait avec Aspyr. »

Ces documents datant de mars dernier, on ignore si ce remake est toujours dans les plans ou non. Rien n’est moins sûr à ce stade, mais Reilly avance en tout cas que le remake du premier KOTOR est la première étape. La grande information à retenir ici, c’est le nom du nouveau studio en charge du projet. Pendant un temps, c’était bien Aspyr qui était aux commandes, mais ce remake a finalement été confié à Mad Head Games.

Un choix étonnant pour le studio derrière Scars Above et le prochain Clive Barker’s Hellraiser Revival, et en allant faire un tour sur son site officiel, on voit que Mad Head Games dit travailler sur un AAA en lien avec une licence adorée, qui est son projet le plus ambitieux. Il en parle comme un jeu encore non-annoncé, mais à ce stade, Star Wars: Knights of the Old Republic Remake pourrait être considéré comme tel. Quand celui-ci sera à nouveau présenté, ça, c’est la grande question.