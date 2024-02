Embracer va revendre Saber Interactive (Star Wars Knights of the Old Republic Remake) pour 500 millions de dollars

Saber quitte son bourreau

Depuis le début de sa restructuration, Embracer avait bien fait comprendre qu’il pourrait soit fermer des studios, soit les revendre. La première option a malheureusement souvent été choisie, mais pour une structure aussi importante que Saber Interactive, c’est heureusement la deuxième. Si l’on dit heureusement, c’est parce que même si cette revente peut occasionner une perte d’emploi, on voyait plutôt Embracer tailler lui-même directement dans les effectifs comme la grande faucheuse qu’il est. Après tout, il l’a déjà fait chez Tripwire et Slipgate, deux sous-divisions de Saber.

Cette revente est d’ailleurs tout à fait symbolique, puisque Saber n’est pas redirigé vers un autre grand groupe. C’est lui qui achète sa propre indépendance. Saber Interactive va devenir une entreprise privée et autonome, avec 3 500 personnes à son bord. Un rachat de liberté à hauteur de 500 millions de dollars tout de même, et qui ne devrait pas affecter le développement de Star Wars Knights of the Old Republic Remake qui serait toujours en cours selon Bloomberg (Embracer n’en possédait pas les droits).

Il ne reste plus qu’à espérer que cette somme colossale parvienne à contenter Embracer et limite les futurs renvois du groupe.