Rumeur : Sony développerait une nouvelle console portable liée à la PS5, mais seulement en remote play

Seulement un accessoire de luxe pour jouer à la maison en portable ?

Il y a quelques jours, l’insider Tom Henderson avait indiqué que Sony pourrait bientôt commercialiser une nouvelle machine sur le marché, différente de la PS5 avec lecteur de disque détachable dont on entend parler depuis un moment. Il est mention d’une nouvelle console portable pour Sony, mais qui ne serait pas une PS Vita 2 pour autant.

I am traveling to Super Nintendo World, but I see the reports about a potential Vita 2, and I would definitely scope down those expectations. I've only ever heard about a cloud-streaming handheld. — Grubb (@JeffGrubb) April 4, 2023

Jusqu’ici, pas de quoi prêter attention à la rumeur, jusqu’à ce que le très bien informé Jeff Grubb y ajoute son grain de sel. Le journaliste semble confirmer la rumeur en y ajoutant des précisions afin de calmer les attentes :

« Je vois des articles sur une potentielle Vita 2, et je calmerais certainement les attentes à ce sujet. Je n’ai entendu parler que d’une machine portable utilisant le cloud pour du streaming. »

Suite à cette déclaration, Tom Henderson a décidé de nous donner toutes les informations (via Insider Gaming) qu’il a soi-disant en sa possession, avec un nom de code pour cette machine portable, nommée Q Lite en interne. Il ne s’agirait pas non plus d’une console tournée vers le cloud, mais plutôt d’un appareil complémentaire à la PS5 qui utiliserait uniquement le Remote Play. En somme, posséder une PS5 serait essentiel, puisqu’elle streamerait votre console. Elle pourrait afficher du 1 080p jusqu’à 60 fps et demanderait évidemment d’être tout le temps connecté au même réseau internet.

Selon l’insider, elle ressemblerait à une DualSense avec un grand écran LCD tactile de 8 pouces. On y retrouverait ainsi toutes les technologies de la manette, comme les gâchettes adaptatives et le retour haptique. La console serait prête pour sortir avant une nouvelle version de la PS5, ce qui veut dire qu’elle pourrait être révélée dans les prochains mois, peut-être à l’occasion du PlayStation Showcase.

Rien de confirmé ici et on prendra tous ces détails avec précaution, en attendant d’avoir plus de précisions. La fiabilité de Henderson n’est plus à prouver dans certains domaines, mais lorsqu’il s’agit de hardware, c’est plus compliqué. Jeff Grubb est naturellement plus fiable, mais cela ne veut pas dire qu’il faut prendre tout ce qu’on a vu pour argent comptant. Méfiance donc, mais si vous voyez tourner une rumeur à propos d’une « Vita 2 », vous savez maintenant d’où cela vient.