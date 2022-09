Sony : Une nouvelle PS5 avec un lecteur de disque détachable serait en préparation, la rumeur

Sony cherche visiblement à améliorer le modèle de sa PS5 en le rendant plus compacte, ce qui devrait lui permettre de conserver sa marge sur la production de consoles malgré l’inflation actuelle (car la hausse du prix de la PS5 n’est visiblement pas suffisante). Mais en dehors de ce nouveau modèle plus léger, il se pourrait aussi que le constructeur penche actuellement sur une console complétement différente, qui serait à placer entre la PS5 classique et la PS5 Digitale, grâce à un lecteur de disque détachable. Tout ce qui suit est à prendre avec des pincettes, en attendant plus d’éclaircissement sur le sujet.

La PS5, mais en kit

Oui, vous avez bien lu, une PS5 avec un lecteur de disque détachable serait actuellement à l’étude chez Sony. C’est du moins ce qu’avance le toujours très bien informé Tom Henderson, qui partage ici ces informations via son nouveau site, Insider Gaming.

Dans son dernier article, il mentionne que des sources lui indiquent que cette nouvelle console pourrait voir le jour d’ici septembre 2023. N’attendez pas là une PS5 Pro, puisque rien ne changerait côté puissance, mais la grosse modification viendrait donc du lecteur de disque externe et que l’on pourrait brancher à l’aide d’un port arrière USB-C.

Ce lecteur pourrait donc être détaché à l’envie et pourrait ainsi être remplacé sans avoir besoin que toute la console parte en SAV. On se pose maintenant la question de savoir si ce lecteur pourrait être branché sur une PS5 Digitale actuelle, ou si cela ne marchera que sur ce nouveau modèle.

Selon les dires de l’insider, le look de la console resterait le même, si ce n’est qu’elle serait un peu plus légère et potentiellement plus fine. On ne sait pas si ce modèle (si jamais il existe) sera vendu en bundle avec un lecteur de disque ou si ce dernier sera vendu à part. Mais à terme, il pourrait remplacer tous les modèles existants.

Encore une fois, tout ceci n’est pour l’instant qu’une rumeur, et malgré l’historique fiable de Tom Henderson, rien ne permet d’affirmer que tout ceci est vrai. Ne prenez donc pas cela pour argent comptant pour le moment, en espérant que d’autres informations à ce sujet nous parvienne d’ici les prochains jours.