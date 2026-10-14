Rockstar promet que son prochain jeu ne demandera pas autant de développement que GTA 6

Les nouvelles bases sont posées

Pour les besoins de GTA 6, Rockstar a pris son temps et a dépensé sans compter. Bloomberg est revenu sur la production mouvementée du jeu dans un long article, qui a aussi mis en avant un commentaire intéressant sur l’après-GTA 6. Puisque celui-ci a permis de fonder une nouvelle base, avec une bonne compréhension du moteur et des technologies modernes, et que le studio compte désormais sur des équipes qui travaillent bien ensemble, Rockstar est confiant à l’idée de produire son prochain jeu plus rapidement.

C’est du moins ce qu’avance Phil Hooker, l’un des réalisateurs du jeu, en déclarant que tout le travail sur GTA 6 va aider à accélérer les prochains contenus prévus par le studio :

« Le moteur, les outils et l’équipe que nous avons développés pour ce projet nous permettront d’aller plus vite. Je suis persuadé que nous pouvons nous appuyer sur tout ça pour explorer de nouvelles choses en élargissant l’éventail des possibilités plutôt qu’en cherchant simplement à monter en puissance. […] Nous avons profondément repensé de nombreux éléments pour ce projet. Mais maintenant que c’est fait, nous n’allons pas tout remettre à plat. »

S’il ne faut probablement pas attendre un autre jeu Rockstar durant cette décennie, le studio espère donc au moins ne pas nous faire attendre 8 ans après la sortie de GTA 6. Mais ça, c’est si d’autres événements comme une pandémie ne viennent pas tout changer, évidemment.