Rockstar promet que son prochain jeu ne demandera pas autant de développement que GTA 6

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13 ans d’attente entre deux GTA, c’est long. 8 ans entre la sortie de Red Dead Redemption II et GTA 6, c’est aussi très long. Mais cette tendance pourrait se répéter dans les années à venir dans la mesure où développer un jeu AAA demande plus de temps et de ressources qu’hier. Malgré cela, Rockstar tient à rassurer le public en promettant que son prochain jeu ne demandera pas autant de temps.

GTA 6 // Source : Rockstar Games

Les nouvelles bases sont posées

Pour les besoins de GTA 6, Rockstar a pris son temps et a dépensé sans compter. Bloomberg est revenu sur la production mouvementée du jeu dans un long article, qui a aussi mis en avant un commentaire intéressant sur l’après-GTA 6. Puisque celui-ci a permis de fonder une nouvelle base, avec une bonne compréhension du moteur et des technologies modernes, et que le studio compte désormais sur des équipes qui travaillent bien ensemble, Rockstar est confiant à l’idée de produire son prochain jeu plus rapidement.

C’est du moins ce qu’avance Phil Hooker, l’un des réalisateurs du jeu, en déclarant que tout le travail sur GTA 6 va aider à accélérer les prochains contenus prévus par le studio :

 « Le moteur, les outils et l’équipe que nous avons développés pour ce projet nous permettront d’aller plus vite. Je suis persuadé que nous pouvons nous appuyer sur tout ça pour explorer de nouvelles choses en élargissant l’éventail des possibilités plutôt qu’en cherchant simplement à monter en puissance. […] Nous avons profondément repensé de nombreux éléments pour ce projet. Mais maintenant que c’est fait, nous n’allons pas tout remettre à plat. »

S’il ne faut probablement pas attendre un autre jeu Rockstar durant cette décennie, le studio espère donc au moins ne pas nous faire attendre 8 ans après la sortie de GTA 6. Mais ça, c’est si d’autres événements comme une pandémie ne viennent pas tout changer, évidemment.

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Date de sortie : 19/11/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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