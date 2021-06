Roboquest annoncé sur Xbox avec une arrivée Game Pass à son lancement

Vous l’aviez probablement aperçu lors d’un de nos précédents AG French Direct, Roboquest est fast-FPS roguelite qui ne manque pas de cachet visuel. Développé par le studio français RyseUp, nous apprenons cette nuit que le titre fera son entrée sur les consoles Xbox prochainement avec en plus, une bonne nouvelle, une disponibilité immédiate dans le Game Pass.

Direction l’an 2070

Pour l’instant, il faudra se contenter de cette précision avec quelques images supplémentaires et une bande-annonce. Roboquest sera disponible sur Xbox One et Xbox Series, tout d’abord via le programme Game Preview en 2021 et sera ensuite présent dans le Game Pass lors de sa sortie en version définitive. Pas encore de date pour celle-ci cependant.

Déjà disponible à travers un accès anticipé sur Steam, Roboquest se présente comme un fast-FPS avec des éléments de roguelite. Il est jouable en solo ou en coopération à deux joueurs et l’objectif est d’explorer des environnements aléatoires et de détruire les robots sur notre chemin.

Le tout se déroule en l’an 2070, d’où la connotation futuriste, et l’on contrôlera un robot de combat. Des compétences vous permettront de vous améliorer au fil des parties. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous invite à consulter notre aperçu du jeu qui date de notre premier AG French Direct, ou pourquoi pas, lire notre interview des développeurs.