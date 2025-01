10 jeux VR qu’il faut surveiller en 2025

Comme toujours, notez qu’il s’agit bien évidemment d’une liste non exhaustive. Autrement dit, il est important de souligner que d’autres jeux, potentiellement tout aussi intéressants et ambitieux, arriveront sur nos bon vieux casques de réalité virtuelle en cette année 2025. Notez aussi que cette liste ne comprend que des jeux confirmés pour l’année en cours.

Arken Age

Date de sortie : 16/01/2025

16/01/2025 Développeur/Editeur : VitruviusVR/Vitruvius Technologies inc.

VitruviusVR/Vitruvius Technologies inc. Supports : PSVR2/SteamVR

Parmi les productions relativement ambitieuses en réalité virtuelle, nous commence ce mois de janvier avec un certain Arken Age. Plongés dans le monde fantastique de Bio-Chasm créé par le Grand Arborist, vous devrez purger la corruption neuronale d’Hyperion, et rétablir à nouveau la paix. Au programme, la production de VitruviusVR nous promet dans un premier temps une exploration libre, mais aussi des combats basés sur la physique.

En d’autres termes, vous pourrez user de vos épées ou armes afin de venir à bout des ennemis tout en les démembrant. En plus d’une histoire Heroic Fantasy donnant la possibilité de découvrir toute la culture de la race Nara et tout le lore sur le Grand Arborist, vous aurez le loisir de fabriquer des armes personnalisées et vos seringues de soin à base de Nectar Ecarlate. On nous promet une campagne de plus de 15 heures, avec à la clé plusieurs boss épiques. Le soft s’avère prometteur sur le papier, et on n’aura peu de temps à attendre puisqu’il vient de sortir sur PlayStation VR2 et SteamVR.

Roboquest VR

Date de sortie : 2025

2025 Développeur/Editeur : RyseUp Studios/Starbreeze Studios

RyseUp Studios/Starbreeze Studios Supports : PSVR2/PCVR/Meta Quest 2, 3, 3S, pro

Roboquest dans un mode entièrement en VR, c’est ce qui arrivera également cette année sur toutes les plateformes de réalité virtuelle. Sorti officiellement le 7 novembre 2023 et ayant d’ailleurs eu droit à une présentation lors de notre AG French Direct, le fast-FPS et Roguelite du studio Lyonnais RyseUp Studios, ira donc contenter les possesseurs d’un PlayStation VR2, d’un Meta Quest, ou même d’autres casques.

On rappelle que le titre nous mettra dans la peau d’un gardien devant dézinguer des légions de robots afin d’aider Max à atteindre la cité légendaire Haven 8. Pour ce faire, notre héros métallique aura à sa disposition tout un arsenal pour venir à bout des divers tas de ferrailles, tout en devant améliorant son campement et donc la spécialisation de notre gardien, afin de devenir de plus en plus puissant à chaque run. Il faut noter l’ajout qu’un mode coopération à deux joueurs pour beaucoup plus de fun. On espère que cette mouture VR arrivera rapidement pour plonger dans cet univers charmeur tout en graphismes cartoonesques.

FlatOut VR

Date de sortie : 2025

2025 Développeur/Editeur : Strategy First

Strategy First Supports : PCVR/PSVR2/Meta Quest 2, 3, 3S, pro

La dernière fois que l’on a entendu parler de cette mythique licence c’était en 2016 avec Flatout 4: Total Insanity, sympa sans plus. Cette année 2025 sera peut être à nouveau la consécration pour FlatOut, qui revient cette fois-ci, et pour la première fois de l’histoire de la licence, en réalité virtuelle. Annoncé lors du VR Games Showcase en août dernier, le titre sera un portage du premier jeu sorti sur PS2 en 2005, faisant partie des références du jeu de course arcade, avec la franchise Burnout.

FlatOut VR offrira le même contenu que le jeu originel. De plus, attendez-vous à un mode multijoueur jusqu’à 8 joueurs ou contre des véhicules dirigés par l’IA, mais également pas moins de 48 circuits, ainsi que 16 bolides personnalisables. Autant dire que l’on aura un jeu VR bien complet d’un classique, tout en espérant que le soft aura subit un gros lifting graphique, étant donné son âge avancé.

Pirates VR: Jolly Roger

Date de sortie : 14/01/2025

14/01/2025 Développeur/Editeur : Split Light Studio/VRKiwi

Split Light Studio/VRKiwi Supports : SteamVR

La piraterie est aussi de mise cette année, avec une autre sortie qui est déjà arrivée en ce mois de janvier, Pirates VR: Jolly Roger. Echoués sur une île en plein dans les Caraïbes, vous allez découvrir de très sombres secrets, mais aussi affronter des pirates morts-vivants qui n’ont pas eu la chance de survivre à leur naufrage (ou presque). En compagnie de votre perroquet qui vous donnera de précieux conseils, le bébé de Split Light Studio vous emmènera dans une aventure où vous aurez de la plateforme, mais aussi pas mal de mécanismes à activer et d’énigmes à résoudre.

Notre protagoniste aura à disposition une lampe torche, et tout un attirail de pirate pour se défendre face à de nombreux adversaires. Des animaux féroces en passant par des squelettes voire des pièges à éviter, cette aventure risque d’être dépaysante, avec des environnements variés de surcroît. Il n’y a pas à dire, Pirates VR: Jolly Roger s’annonce prometteur lui aussi, et devrait sûrement nous faire passer de somptueuses heures à travers cette île perdue des Caraïbes.

Human Within

Date de sortie : 09/01/2025 Meta Quest, 2025 SteamVR

09/01/2025 Meta Quest, 2025 SteamVR Développeur/Editeur : Actrio Studio/Signal Space Lab

Actrio Studio/Signal Space Lab Supports : Meta Quest 2, 3, 3S, pro/SteamVR

Le FMV, genre quasiment disparu, reviendra cette année en VR avec Human Within. Après le très bon accueil d’un certain Immortality en 2022, Actrio Studio va se lancer dans l’exercice de retranscrire à la perfection un FMV en réalité virtuelle. Human Within va nous plonger dans l’histoire de la cyber-ingénieure Nyla et sa sœur Linh, ayant développé un moyen d’exploiter le cerveau humain en guise de super ordinateur ultime. Autrement dit, de transférer la conscience humaine vers l’espace numérique. Bien entendu, rien ne se passe comme prévu et, en voulant se retirer de ce projet ambitieux mais dangereux, nos héroïnes sont retenues contre leur gré afin de se servir de cette technologie à des fins peu recommandables.

Dans ce FMV interactif en VR disposant de pas moins de 5 fins différentes, vous vivrez l’histoire du point de vue de la conscience de Linh dans le monde numérique. De l’autre côté nous aurons Nyla, devant participer à des événements au fil de votre progression, afin d’améliorer les capacités du système de l’intérieur. Des choix seront à faire et influenceront la fin du jeu, et vous aurez des passages en 2D à la façon d’un vrai film interactif et 3D avec le moteur du jeu. D’autres séquences sous forme de flashbacks en 360 degrés seront de la partie avec sûrement des choix à faire. Il nous tarde de voir le résultat sur ce titre plein de promesses qui devrait nous en mettre plein la vue si la jouabilité et le système de choix sont bien ficelés. Le soft est d’ailleurs disponible dès maintenant sur Meta Quest, et arrivera bientôt sur SteamVR.

Into The Darkness VR

Date de sortie : 2025

2025 Développeur/Editeur : Cosmos Games/9 lives

Cosmos Games/9 lives Supports : SteamVR

L’univers de la robotique sera omniprésent chez Into The Darkness VR. Dans la peau de l’Agent Franck, vous êtes sommés de vous rendre dans une base abandonnée qui a connu des événements malheureux. Avec à votre disposition divers outils technologiques de pointe, vous devrez vous déplacer dans cette base où nichent bon nombre de robots dont il faudra vous débarrasser.

Vos poings seront très utiles pour mettre hors d’état de nuire les divers tas de ferraille sur votre chemin. En plus de proposer un mode histoire riche, le soft se dotera aussi d’un mode arcade, où vous aurez la liberté de dézinguer des masses de robots. Si le gameplay et l’histoire sont réellement captivantes, nous pourrions tenir un autre titre en VR qui en vaudrait la chandelle.

Ghost Town

Date de sortie : 2025

2025 Développeur/Editeur : Fireproof Games

Fireproof Games Supports : Meta Quest 2, 3 , 3S/PSVR2/SteamVR

Nous vadrouillerons dans le surnaturel via Ghost Town. La production développée par Fireproof Games, nous ayant plongé auparavant dans l’univers très intéressant de The Room VR, ira faire un nouveau tour à Londres, cette fois-ci en 1983. En incarnant Edith Penrose, une chasseuse de fantômes exorcisant les esprits tourmentés, vous devrez partir à la recherche de votre frère en faisant appel à votre intelligence et vos dons surnaturels.

Dans une intrigue qui semble des plus classiques, le soft nous demandera bien entendu d’utiliser les dons surnaturels d’Edith, afin d’élucider des énigmes. Il y a fort à parier que l’on retrouvera une ambiance horrifique similaire à The Room VR, et le résultat sur les premiers trailers ne nous laisse en tout cas pas indifférents. Connaissant les avis relativement positifs autour de la licence The Room, le doute sera probablement vite dissipé sur la qualité du soft.

Zombie Army VR

Date de sortie : 2025

2025 Développeur/Editeur : XR Games/Rebellion

XR Games/Rebellion Supports : SteamVR/Meta Quest 2, 3, 3S, pro/PSVR2

La franchise Zombie Army, tirée à l’origine de la licence Sniper Elite, va elle aussi faire son petit tour en réalité virtuelle. Développé par XR Games et sous la houlette de Rebellion, Zombie Army VR va nous mettre dans la peau d’un chasseur de morts vivants qui devra matraquer des hordes de zombies nazis pullulant, alors qu’Hitler a pourtant été vaincu.

Au programme de cette version VR, en plus de pouvoir y jouer avec un ami en ligne, vous pourrez utiliser les armes originelles de la seconde guerre mondiale, mais aussi affronter ces hordes de zombies à travers un mode campagne qui devrait vous faire froid dans le dos. Qui plus est, un système d’amélioration et de modification d’arme sera de la partie. Le titre en VR va s’avérer certainement fun seul comme avec un ami, et il nous tarde d’avoir une date de sortie précise. Zombie Army VR arrivera cette année sur toutes les plateformes VR.

Gunman Contracts – Stand Alone

Date de sortie : 2025

2025 Développeur/Editeur : ANB_Seth/2080 Games

ANB_Seth/2080 Games Supports : SteamVR

A l’origine un simple mode de Half Life: Alyx, Gunman Contracts – Stand Alone a fini par devenir un jeu autonome. Inspiré de diverses licences cinématographiques (à commencer par John Wick), Gunman Contracts – Stand Alone vous mettra dans le costume d’un tueur à gage connu et craint sous le nom de Gunman. Ce dernier devra amener la justice par tous les moyens en faisant tomber les forces criminelles de ce monde.

Simple en termes de narration, le titre ne fera pas dans la dentelle avec du corps à corps et des gunfights frénétiques rappelant un certain John Wick. Un arsenal varié sera de la partie pour mettre à mal vos ennemis. On espère que l’on retrouvera un plaisir de jeu aussi instantané que bien calibré. Pour l’heure, la période de sortie n’affiche qu’un simple 2025. Gunman Contracts – Stand Alone sera disponible, dans un premier temps, en accès anticipé via SteamVR.

Wanderer: The Fragments of Fate

Date de sortie : 2025

2025 Développeur/Editeur : Mighty Eyes

Mighty Eyes Supports : PlayStation VR2/SteamVR/Meta Quest 2. 3. 3S. Pro

On termine cet article avec un titre maintes fois repoussé, Wanderer : The Fragments of Fate. Devant déjà sortir l’année passée, on espère que 2025 sera la bonne pour le Remake de Wanderer. Le titre va proposer un concept intéressant : incarner différents personnages dans des époques oubliées depuis trop longtemps, afin de percer les mystères du temps et pourquoi pas changer le futur en réécrivant le passé.

Dans cette nouvelle version de Wanderer, vous aurez beaucoup plus de possibilités de mouvement, des graphismes revus à la hausse mais également des retours haptiques un peu plus réalistes. La mécanique de voyage dans le temps vous demandera de résoudre des énigmes, ou de vivre des événements spécifiques comme jouer dans un groupe de rock devant une foule de hippies voire protéger une civilisation d’une invasion. En plus du relooking du héros, Samuel, vous aurez à disposition de nouvelles armes et munitions, ainsi que des ennemis exclusifs à affronter. Ce remake a l’air d’avoir pris du galon par rapport à l’original. Pas de date précise pour le moment, en espérant qu’il ne soit pas de nouveau reporté.

Tous ces jeux cités ont l’air relativement prometteurs sur le papier. Rappelons une nouvelle fois que cette liste n’est pas exhaustive. En effet, nous aurions pu également citer des titres comme Total Chaos, The Midnight Walk qui proposera un mode VR, voire The Mighy Eight VR ou encore le jeu de combat de rue VRSO: Bare Knuckle Fightfing. Cette année 2025 s’annonce pour l’heure assez riche en jeux VR, donc restez connectés pour découvrir ces titres lors de leurs sorties prochaines via nos articles ou tests complets.