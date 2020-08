Roboquest, qui mélange fast-FPS et rogue-like, est disponible en accès anticipé

Les rogue-like sont décidément à la mode, mais peu d’entre eux prennent le chemin du fast-FPS. C’est pourtant pari de Roboquest, un mélange des genres qui vient tout juste d’arriver sur Steam avec son accès anticipé. Le titre a profité de l’AG French Direct pour présenter plus en détails ses mécaniques de jeu.

Prenez les armes

Cette vidéo nous permet d’apprendre les bases de ce Roboquest, qui propose un gameplay nerveux couplé à un aspect die and retry où le joueur apprend de chacune de ses morts. Au fil des parties, il peut accumuler les améliorations pour son personnage afin de tenter différentes approches, sur des cartes générées de manière procédurale.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Roboquest, n’hésitez pas à consulter notre interview en compagnie de Milan Ivanov et Aimé Juvin, où l’on revient sur la conception du projet et sur les spécificités du jeu. Egalement, vous pouvez retrouver toute l’actualité AG French Direct sur notre page dédiée.