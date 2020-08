Aperçu Roboquest – Un fast-FPS roguelite nerveux et prometteur

Développé et édité par le studio lyonnais RyseUp Studios, à l’origine des jeux en VR The Burning Descent et Winterbreak, Roboquest est un FPS proposant des mécaniques de roguelite, annoncé pour l’année prochaine. Proposant une version démo disponible sur Steam depuis juin dernier, nous avons pu obtenir un accès anticipé du jeu dans son intégralité. L’occasion pour notre rédaction de vous faire part de notre premier avis sur ce FPS fort prometteur.

Conditions d’aperçu : Nous avons pu tester Roboquest en accès anticipé pendant 5 heures sur un PC possédant la configuration suivante : 16 Go de mémoire vive, une carte graphique GeForce RTX 2060 et un processeur AMD Ryzen 5 3600X. Nous avons essayé la configuration manette mais le clavier/souris a été privilégié pour cet aperçu. Le titre étant encore en développement, nous ne nous attarderons pas sur les éventuels bugs rencontrés. Nous avons pu atteindre le premier boss après le biome Oasis dans une difficulté normale.

Un titre nerveux et accrocheur

Au premier coup d’œil, Roboquest a presque tout pour plaire : des graphismes type bandes dessinées (avec des onomatopées qui s’afficheront pour illustrer vos tirs), qui peut parfois faire penser à la licence Borderlands, un système de die and retry qui reste une mécanique fortement addictive pour une grosse frange de joueurs et surtout, la promesse d’une mobilité extrême. Et sur ce point, pas de publicité mensongère ! Dès les premières heures de jeu, la direction artistique vous accrochera directement le regard.

Vous voilà plongé dans un univers désertique où vous prendrez le contrôle d’un Gardien, robot tout juste réactivé par l’héroïne du titre, Joy. Aidée par celle-ci, vous allez devoir partir à l’aventure et explorer des canyons et des biomes en tout genre pour faire le grand ménage. En effet, les différentes zones sont truffées de robots prêts à en découdre. Votre but : découvrir la raison de tout ceci. Et pour cela, vous allez devoir traverser les différents niveaux pour éclaircir ce mystère. Et, une chose est sûre: vous n’allez pas devoir vous endormir !

Les joueurs non-habitués aux fast-FPS sentiront directement qu’il va falloir être rapide et être très mobile. Les confrontations seront très nombreuses, et votre santé chutera très rapidement si vous faites du sur-place. Un peu bousculé en début de partie, vous prendrez très rapidement vos marques et vous irez de plus en plus loin, pour découvrir de nouveaux environnements. Roboquest, en plus d’être un jeu de tir, propose également de nombreuses mécaniques issues des roguelites : un système d’amélioration de base vous permettant de faciliter votre prochaine partie et des niveaux générés aléatoirement. Les ingrédients idéaux pour vous rendre complètement accro et vous pousser à aller toujours plus loin. À noter que Roboquest est jouable en solo, comme en coop !

Des mécaniques de roguelite bienvenues

Alors que les graphismes vous auront accroché, les mécaniques feront le reste. Proposant un système de jeu de type die and retry (donc une mort définitive), il ne faudra pas avoir peur d’y laisser votre peau. De plus, chaque ennemi que vous tuerez lâchera des orbes, qui permettront de faire grimper votre jauge d’expérience. Et, pour chaque niveau pris, vous obtiendrez une amélioration à choisir parmi 2, qui vous facilitera grandement la tâche. Mais, pour les récupérer, il va falloir aller au contact.

En effet, ces orbes d’expérience disparaîtront assez rapidement, vous poussant toujours plus à une mobilité extrême et à ne pas rester en retrait. Ces orbes deviendront très rapidement un enjeu plutôt risqué, puisque foncer dans un tas d’ennemis pour récupérer des points d’expériences sera de plus en plus ardu, au point de devenir complexe arrivé à un certain niveau. Une chose est sûre: pas de place pour les campeurs dans Roboquest !

Ces successions de niveau iront de pairs avec des biomes différents. Certains boss clôtureront certaines zones, et il va falloir comprendre assez rapidement les mécaniques de ceux-ci sous peine de mourir assez rapidement. Pas de place pour le hasard, chaque boss aura son propre pattern et vous allez devoir les maîtriser pour passer à la suite. Une difficulté plutôt élevée, pour les initiés des FPS, mais qui récompensera les nombreux essais. Et, si un boss vous pose réellement un souci, économisez au maximum pour obtenir un maximum d’amélioration pour votre prochaine partie !

Avant chaque partie, vous serez posté dans une base, où vous pourrez d’ailleurs croiser votre alliée Joy. Cette base pourra être améliorée pour vous permettre d’obtenir des objets exclusifs dès le début de la partie, sans devoir aller fouiner dans le niveau pour les avoir. Vous pourrez notamment obtenir un nouveau slot d’armes, ce qui pourra être décisif et bien d’autres compétences diverses.

Des améliorations diverses et variées seront possibles, pour vous aider en cas de pépin. Vous pourrez également essayer de nouvelles classes, qui vous permettront d’adopter un style de jeu différent : vous pourrez déployer un drone qui vous aidera en combat, ou bien vous pourrez plutôt opter pour un style de combat plus offensif. Mais la meilleure méthode sera d’essayer encore et encore pour apprendre de vos erreurs et aller toujours plus loin. Telle sera la maxime qui vous suivra tout au long de votre aventure dans Roboquest.