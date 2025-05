Clap de fin pour Roboquest qui cesse son développement, RyseUp Studios se tourne vers un autre projet

Plusieurs annonces sont effectivement à déceler en épluchant le long message de blog laissé par les équipes lyonnaises de RyseUp Studios. Tout d’abord, le portage des versions PS4 et PS5 est maintenu et dispose même d’une date très proche, le 27 mai prochain. Tout comme la version autonome prometteuse Roboquest VR, toujours attendue pour la fin de l’année. En attendant, plus aucune mise à jour ne sera proposée pour Roboquest mais le multijoueur et le multiplateforme resteront toujours disponibles.

Il faut savoir tourner la page

Les raisons évoquées sont les suivantes : Roboquest n’a jamais eu le potentiel de devenir un GaaS (Game as a Service) et donc de survivre par delà le temps. Au delà de l’expérience initiale voulu en quelques dizaines d’heures, il est devenu impossible pour le studio de « continuer à fournir du contenu aux joueurs avec plus de 1000 heures de jeu ». La fatigue se trouve aussi au centre de la décision du studio qui a vraiment ressenti un besoin de tourner la page.

Leur prochain projet est également évoqué sans plus de détails si ce n’est qu’une bonne partie de l’équipe est déjà à la tâche depuis un bon moment. De quoi espérer un reveal dans les prochains mois ? A noter qu’une édition physique est désormais disponible à la commande sur Strictly Limited (uniquement sur PlayStation 5) et propose même une édition Deluxe sans jeu pour les possesseurs de la première heure, avec de multiples goodies comme un artbook, la bande-son, un comic, un magnet et un poster.