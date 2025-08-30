Road Kings : On a profité de la Gamescom 2025 pour prendre le volant sur cette nouvelle licence

Chauffeur de l’extrême

Notre session a immédiatement commencé derrière le volant, avec pour mission d’échapper à une énorme tempête emportant voitures, routes et maisons alentour. Un parcours pour le moins périlleux et offrant une belle mise en scène pour nous mettre dans l’ambiance dès le départ.

Du côté de la prise en main, Road Kings n’est pas une pure simulation, mais plutôt un projet semi-arcade. Attention, le jeu propose tout de même de bonnes sensations et on ne peut pas conduire à toute allure sans conséquences. Un passage de cette mise en bouche nous a par exemple imposé un passage sur un pont effondré avec un niveau d’eau assez important. La prudence et une conduite à basse vitesse était donc de rigueur pour s’en sortir. De même, arrivés dans le parking silo servant de refuge aux habitants du coin, nous devions également prendre en compte la longueur de notre camion pour manœuvrer notamment dans les virages.

Une fois l’introduction terminée, nous avons été projetés quelques chapitres plus loin afin d’avoir un aperçu de la structure du jeu. Dans Road Kings, nous allons pouvoir accepter des missions de livraisons chez différents constructeurs/marchands. Une fois réussies, ces dernières permettent, outre les récompenses financières, de faire monter notre réputation.

Pour autant, choisir la ou les bonnes missions avant de prendre la route est un élément important. Le carburant coûte cher, alors autant éviter de faire des kilomètres « à vide » et essayer de bien organiser ses missions pour en commencer une là où se termine la précédente.

Le choix de son camion et de sa remorque est aussi un point essentiel puisqu’il conditionne de facto le fait de pouvoir accepter certaines requêtes. Dans notre cas, nous sommes partis sur un modèle bien américain et une remorque plateau afin d’y charger de grosses marchandises. Une fois arrivés au port où notre chargement nous attendait, il nous a fallu se stationner au mieux sur la place indiquée par un marquage au sol. Il n’est pas obligatoire de se garer à la perfection, mais plus on respecte les délimitations, moins le chargement des marchandises sur le camion sera long.

Cette notion de temps n’est pas à négliger, puisque comme la loi l’impose, nous serons obligés de respecter des temps de pause au bout d’un certain temps à conduire. Mais vous vous en doutez, on ne gare pas un camion comme on gare une voiture. Il faut donc prévoir ces arrêts afin d’éviter un stationnement illégal et dangereux qui pourrait entraîner amendes et dégradation du véhicule et/ou de notre marchandise.

Revenons à notre livraison de cette session, il s’agissait de gros engins de chantier, soit un chargement plutôt lourd. Et cette différence de poids, couplée à la pluie et aux routes mouillées s’est bien ressentie lorsque nous avons fait notre premier freinage. Une découverte plutôt plaisante qui donne finalement une vraie profondeur à la conduite du jeu.

Enfin, nous avons rapidement aperçu le système de rivaux et amis lorsqu’un autre chauffeur nous a appelés par radio pour nous faire comprendre qu’il y aurait de la concurrence dans le secteur. On nous a alors informés que plusieurs personnages sont présents dans l’histoire et que nos choix de dialogues pourront avoir des répercussions sur nos relations avec eux ensuite.

La démo s’est ensuite arrêtée après un appel d’urgence à la radio demandant à tous les chauffeurs disponibles de venir aider sur les lieux d’un sinistre. Difficile ensuite de lâcher la manette, nous aurions bien passé quelques minutes supplémentaires, voire plus sur le jeu. Road Kings est prometteur et nous a bien plu concernant sa prise en main. La structure même du jeu et de son système de commandes ainsi que la narration demandent tout de même quelques sessions de plus pour confirmer ou non l’essai. Une chose est sûre, nous avons hâte d’en voir plus.