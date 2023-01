Road 96 : Digixart tease l’arrivée d’un potentiel DLC

Après nous avoir permis de vivre une véritable épopée l’année passée, Road 96 fait à nouveau parler de lui par l’intermédiaire de ses réseaux sociaux. Le road-trip, qui vous permettait de suivre un groupe d’adolescents bien décidé à fuir un régime totalitaire, semble ne pas être encore tout à fait terminé.

Posté sur Twitter le 20 janvier dernier par le studio Digixart, une nouvelle image du jeu Road 96 a été dévoilée et il semblerait bien qu’elle ne corresponde à aucun des lieux visités dans la campagne principale de l’aventure.

Comme précisé durant notre interview du directeur créatif de Road 96, effectuée durant l’AGFD l’année passée, l’arrivée du studio montpelliérain Digixart au sein de PLAION (anciennement Koch Media) permet à ce dernier de voir les choses en grand : la potentielle arrivée d’une extension, voire même d’une suite, n’a donc rien de vraiment surprenant.

Malgré cette publication plutôt mystérieuse, aucune autre information sur ce nouveau contenu à venir n’a encore été dévoilée, bien que les réponses du studio en commentaire de leur post semblent plutôt pencher vers l’arrivée prochaine d’un DLC plutôt que d’une suite à proprement parler.

Pour rappel, Road 96 est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.

Hey there! Yes, you! Did you miss us?😉🤫 pic.twitter.com/ZhfSQjMuhG

— Road 96 🌄 (@Digixart) January 20, 2023