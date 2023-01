DigixArt annonce Mile 0, un prequel de Road 96, prévu pour le 4 avril prochain

Il y a une petite semaine, le studio montpelliérain DigixArt, fort du succès de ses précédents titres dont Road 96, teasait l’arrivée probable et prochaine d’un DLC pour son dernier titre maintes fois salué et ayant obtenu pas moins de 5 statuettes aux derniers Pégases du Jeu Vidéo (dont la prochaine édition aura lieu début mars).

Il n’aura pas fallu attendre longtemps puisque le studio, qui a été racheté par PLAION (ex Koch Media), filiale d’Embracer Group l’an passé, vient d’annoncer sur ses réseaux la sortie le 4 avril prochain sur toutes les plateformes où est présent Road 96 d’un préquel à l’aventure de nos adolescents de Petria et ayant pour titre Road 96: Mile 0, et édité par Ravenscourt.

Retrouvons Zoé et un (pas si) nouveau personnage, Kaito

Direction le pays de Petria, dans la zone luxueuse de White Sands, juste avant les événements de 1996 dépeints dans le jeu original, pour un préquel centré sur deux personnages donc : Zoé, que l’on croise à plusieurs reprises pendant l’aventure sur les routes et dont le père richissime travaille au gouvernement du pays, tandis que Kaito est un petit nouveau dans la franchise, mais qui pourrait bien rappeler quelque chose aux connaisseurs des jeux signés DigixArt.

En effet, le jeune homme, dont les parents travaillent à White Sands, est tout simplement le héros du premier jeu du studio, le jeu de rythme Lost in Harmony, et intègre donc ici l’univers de Road 96, comme dans une sorte de « Digixart Games Universe », l’occasion de mettre en exergue le destin de ces deux adolescents aux croyances et origines opposées et de découvrir leurs mondes intérieurs dans des séquences psychédéliques à skate notamment.

Cette extension, dont on ignore encore l’ampleur comparée au jeu de base, devrait donc mélanger deux genres vidéoludiques : le jeu narratif et le jeu de rythme afin de notamment en apprendre plus sur les événements de 1986 et l’attentat à la frontière du pays ayant causé tout le désordre qui a suivi.

Dans le communiqué de presse annonçant le jeu, Yoan Fanise, PDG et Directeur Créatif du studio (que nous avions eu la chance d’interviewer) ajoute quelques précisions : « Dans Mile 0, nous souhaitions montrer d’où venait Zoe, ainsi que les raisons qui l’ont poussée à quitter sa vie confortable. Cependant, on ne voulait pas le faire de façon conventionnelle, nous avons opté pour une manière plus délirante, avec des séquences musicales pleines de métaphores, dans lesquelles vous parcourez les convictions et les doutes de Zoe et Kaito. Ce qui est drôle, c’est que VOUS décidez de la façon dont vous souhaitez qu’ils évoluent ».

A noter que, comme dans tout bon jeu musical, la bande originale devrait être de qualité et sera par ailleurs signée The Midnight, dont le premier single Land Locked Heart (que l’on peut entendre dans la bande-annonce) sera bientôt disponible. Road 96: Mile 0 sera donc disponible le 4 avril prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.