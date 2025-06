Ritual Tides : le jeu d’horreur d’anciens de Rockstar n’est plus une exclusivité PC

Ritual Tides : île perdue, monstres, culte sectaire… Le compte est bon

Ritual Tides est un jeu d’horreur conçu par une équipe de vétérans de l’industrie du jeu qui affichent sur leur CV des titres comme GTA 5, Red Dead Redemption 2 ou encore Star Citizen. On trouve donc au sein du studio des vétérans de chez Rockstar, Cloud Imperium Games et TT Games. Une belle brochette, même si, on le rappelle, empiler les vétérans ne garantit en rien un bon jeu. Quoi qu’il en soit, Ritual Tides nous emmènera sur une mystérieuse île britannique sur laquelle on s’échoue (comme par hasard). L’objectif sera d’en percer les mystères. Puisque s’échouer sur une île inconnue ne suffit pas, l’île regorge de créatures absolument terrifiantes et héberge un étrange culte religieux. Bon, en même temps, on s’en doutait à la lecture du titre.

Une sortie aussi attendue sur console

Présenté une nouvelle fois au Future Games Show, Ritual Tides joue les cartes classiques de l’horreur avec un narrateur au ton inquiétant, des plans de travers et tout un tas d’éléments visuels à même de créer de la tension et un sentiment de malaise. Désormais placé sur les radars des adeptes de jeux d’horreur, Ritual Tides ne devait sortir que sur PC. On sait maintenant qu’une sortie sur console est également prévue, même si celle-ci aura lieu un peu plus tard. D’ailleurs, nous n’avons eu aucune date de sortie, mais une prise de rendez-vous. La présentation de gameplay aura en effet lieu lors de la prochaine édition du Future Games Show, en août.