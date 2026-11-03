RGB: Execution, un boss rush en 2D et en pixel art prévu sur PC, se montre au grand jour

Attention les yeux (littéralement)

Imaginez un futur post-apocalyptique où une IA générative aurait pris le contrôle d’un monde à l’agonie après avoir été réactivée manuellement par une menace inconnue (non, ce n’est pas Mecha Tim Sweeney).

Eh bien voici le pitch de base de RGB: Execution, un jeu en 2D créé par le développeur solo Purechito qui s’accorde une annonce publique à l’occasion du dernier Top Hat Studios Presents. On vous prévient, les effets visuels peuvent être désagréables.

À la vue du trailer, RGB: Execution peut directement faire penser à certains titres. C’est le cas par exemple d’Hyper Light Drifter, avec lequel il partage son pixel art 2D, sa perspective en vue du dessus, et son côté « seul contre le reste du monde ». Mais l’inspiration que l’on ne soupçonne pas forcément se trouve du côté de Shadow of the Colossus, revendiquée par le développeur lui-même.

Cette influence se traduit par une grosse emphase narrative et un gameplay centré principalement sur les boss dont chaque affrontement offrira des mécaniques uniques. Une sorte de « boss rush tactique » qui promet, et où l’apprentissage de patterns sera plus que jamais requis. Du côté des mouvements de notre héroïne, on pourra notamment attaquer au corps-à-corps, à distance ou bien parer et réaliser des dashs.

RGB: Execution est attendu sur PC (via Steam) à une date officiellement inconnue, malgré un horizon 2027 évoqué sur le site de Purechito. Notez que le titre ne semble pas, pour l’instant, traduit en français.