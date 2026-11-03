RGB: Execution, un boss rush en 2D et en pixel art prévu sur PC, se montre au grand jour

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Les showcases d’éditeurs indés ont beau être moins grandiloquents que les rendez-vous connus de toutes et tous, ça n’empêche évidemment pas d’y trouver des pioches sympathiques. RGB: Execution, désormais signé chez Top Hat Studios, nous gratifie d’un trailer d’annonce en bonne et due forme, montrant son cachet visuel et sonore marqué au milieu d’un concept de gameplay intéressant.

RGB: Execution // Source : Top Hat Studios

Attention les yeux (littéralement)

Imaginez un futur post-apocalyptique où une IA générative aurait pris le contrôle d’un monde à l’agonie après avoir été réactivée manuellement par une menace inconnue (non, ce n’est pas Mecha Tim Sweeney).

Eh bien voici le pitch de base de RGB: Execution, un jeu en 2D créé par le développeur solo Purechito qui s’accorde une annonce publique à l’occasion du dernier Top Hat Studios Presents. On vous prévient, les effets visuels peuvent être désagréables.

À la vue du trailer, RGB: Execution peut directement faire penser à certains titres. C’est le cas par exemple d’Hyper Light Drifter, avec lequel il partage son pixel art 2D, sa perspective en vue du dessus, et son côté « seul contre le reste du monde ». Mais l’inspiration que l’on ne soupçonne pas forcément se trouve du côté de Shadow of the Colossus, revendiquée par le développeur lui-même.

Cette influence se traduit par une grosse emphase narrative et un gameplay centré principalement sur les boss dont chaque affrontement offrira des mécaniques uniques. Une sorte de « boss rush tactique » qui promet, et où l’apprentissage de patterns sera plus que jamais requis. Du côté des mouvements de notre héroïne, on pourra notamment attaquer au corps-à-corps, à distance ou bien parer et réaliser des dashs.

RGB: Execution est attendu sur PC (via Steam) à une date officiellement inconnue, malgré un horizon 2027 évoqué sur le site de Purechito. Notez que le titre ne semble pas, pour l’instant, traduit en français.

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