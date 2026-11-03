Le remake de Zelda: Ocarina of Time devait avoir une fonctionnalité de voyage rapide, qui a été supprimée pour une raison essentielle

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Le remake d’Ocarina of Time sera l’occasion pour Nintendo d’implémenter des fonctionnalités plus modernes dans cette aventure légendaire, comme l’ajout d’un bouton de saut qui change forcément un peu la donne dans les déplacements. Pour nous faciliter la vie, Nintendo avait même prévu durant un temps de mettre en place un système de voyage rapide afin d’éviter des allers-retours trop pénibles. Une idée qui n’a finalement pas été retenue pour la version finale du jeu.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake // Source : Nintendo

Le confort aux dépens de la surprise

Juste avant la sortie du remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Nintendo a publié une discussion entre les personnes à la tête du projet, en donnant par exemple la parole aux producteurs Eiji Aonuma et Hidemaro Fujibayashi. S’il y a plusieurs points intéressants à noter ici, comme le fait qu’une partie des têtes pensantes de ce remake n’avaient pas joué au titre original avant de rejoindre le projet, on retiendra surtout la remarque d’Aonuma à propos d’un système de points de téléportation dans le jeu.

Il indique que puisque Breath of the Wild en possède, les intégrer à ce remake était initialement vu comme une bonne idée afin d’éviter les voyages incessants à grands renforts de roulades. Mais l’équipe s’est vite rendu compte que cela mettait en péril un point essentiel, qui n’est autre que l’exploration :

« Dans le jeu The Legend of Zelda: Ocarina of Time d’origine, il était possible d’accélérer un peu les déplacements en utilisant la roulade avant et je crois que beaucoup de joueurs ont passé leur temps à enchaîner les roulades à travers la plaine d’Hyrule dès qu’ils devaient se rendre très vite quelque part. C’était un point dont que l’on devait traiter dans cette nouvelle version. J’ai donc demandé l’ajout de points de téléportation qui n’existaient pas dans le jeu d’origine, pour permettre l’accès à des raccourcis. Sauf qu’en essayant de jouer avec ces points de téléportation, on s’est aperçu qu’on passait à côté de certains moments de découverte parce qu’on s’arrêtait en chemin pour se demander : « Minute, qu’est-ce que c’est que ça ? » Cela nous a rappelé, une fois de plus, l’importance de ces moments de découverte dans la structure même de ce titre. »

Il a ensuite demandé à son équipe de retirer cette fonctionnalité alors que celle-ci était sa propre idée. Si vous souhaitez en savoir un peu plus, on ne pourra que vous conseiller la lecture complète de ces échanges sur le site de Nintendo, et on se donne rendez-vous plus tard dans la semaine pour notre verdict sur ce remake d’Ocarina of Time.

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