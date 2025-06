Ninja Gaiden 4 montre à nouveau du gameplay, avec une date de sortie à la clé

Ryu Hayabusa et Yakumo dans le feu de l’action

Cette nouvelle vidéo nous en montre un peu plus sur son gameplay, qui sera toujours aussi survolté. D’un côté, nous pouvons voir un jeune Yakumo, un ninja sous le giron du corbeau, au feeling très brutal, et avec quelques attaques dévastatrices qui feront leur petit effet. De l’autre, nous aurons encore ce bon vieux Ryu Hayabusa qui restera dans un style traditionnel toujours vivace, avec sa mythique katana et ses quelques pouvoirs.

Ensemble, Yakumo et Ryu, qui seront jouables tour à tour, un peu comme l’avait fait Devil May Cry 4 avec Nero et Dante, devront libérer une menace qui plane sur Tokyo. De ce que l’on a pu voir en tout cas sur cette dernière vidéo, Ninja Gaiden 4 va nous offrir une palanquée d’ennemis à affronter, mais aussi une tripotée de créatures démoniaques immenses à affronter. Indéniablement, le soft s’annonce très prometteur et il nous tarde d’y jouer.

Ninja Gaiden 4 arrivera le 21 octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.