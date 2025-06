Asobo Studio présente Resonance: A Plague Tale Legacy, une préquelle entre mythologie et destinée funeste

Vous ne reconnaissez peut-être pas la protagoniste de ce trailer événement et pour cause, ce n’est pas Amicia De Rune, l’héroïne principale des deux premiers jeux de la saga A Plague Tale avec son frère Hugo. Resonance: A Plague Tale Legacy est en réalité une préquelle de l’histoire canonique, se déroulant 15 ans avant les événements de la saga. On y incarne de nouveau une femme, déjà connue depuis A Plague Tale: Requiem, Sophia, la contrebandière qui conduisit Amicia et Hugo jusqu’à l’île de La Cuna à bord de son navire, La Rascasse.

Ce nouvel opus reprendra les grands piliers de la saga A Plague Tale à savoir des combats, des énigmes, des révélations bouleversantes et de l’exploration systémique en y incorporant cette fois une toute nouvelle vision davantage tournée vers la mythologie et des mystères ancestraux. Nous serons donc aux commandes de la jeune Sophia, pillarde audacieuse en fuite (probablement du couvent dans lequel sa mère l’envoie pour échapper aux manigances de son père, sans succès) déterminée à éclaircir les mystères de son passé.

Thésée-vous, il arrive

Le voyage de Sophia la conduira sur l’île mystérieuse du mythique Minotaure sur laquelle l’attendent des épreuves létales comme des sentiers truffés de pièges, des énigmes retors à résoudre ou même des affrontements qualifiés de viscéraux. Beaucoup ne sont pas parvenus à sortir de ce labyrinthe, d’autant plus que la bête semble anticiper chacun de vos gestes et que rien ne semble lui échapper. Le communiqué de presse mentionne également que notre survie ne pourrait tenir qu’à un fil, allusion que l’on peut constater tout au long du trailer avec ce qui semble ressembler au fil d’Ariane du mythe. On peut d’ailleurs constater la qualité visuelle des cinématiques présentées tandis que l’on espère un nouveau gap visuel déjà très solide sur le dernier opus.

On remarque tout de suite la tournure davantage tournée vers l’action entreprise avec Resonance: A Plague Tale Legacy, et ce ne sera pas pour déplaire à une partie du public qui avait exprimé ce manque dans les deux premiers jeux, en esquivant des pièges mortels, parant des coups puissants ou portant des frappes décisives. Mais puisque A Plague Tale n’est pas ce qu’elle est sans y incorporer sa dose de malédiction, Sophia en fera directement les frais, en fuyant inlassablement d’innombrables ennemis présents sur l’île pour convoiter un mystérieux trésor enfermé au cœur d’un labyrinthe périlleux, que l’on connaît de tristes réputations si l’on suit le mythe du Minotaure.

Une aventure promise en deux temporalités, entre le Moyen Âge de Sophia et des temps anciens de la civilisation minoenne (civilisation antique grecque), un récit aux destins croisés entre deux héros liés par la Macula. Notre progression sera facilitée par la présence d’écrits dans des carnets rédigés suite aux précédentes expéditions, tandis que notre Prisme, déjà présent dans A Plague Tale: Requiem lors de séquences communes avec Sophia, fera son retour et serait en réalité un artéfact fabriqué par Dédale en personne. Comment Sophia se l’est-elle procuré et à quels fins ?

Un dédale comme héritage

Mais malgré tout ce qu’elle pourra faire pour prendre de l’avance sur l’armée qui lui veut du mal sur l’île, on nous dit que Sophia ne pourra lutter contre la véritable menace qui erre sur ces terres : une créature terrifiante qui s’apprête à entrer en résonance avec elle, mais jusqu’où la mènera ce mythe ?

Après deux opus dédiés aux frère et sœur De Rune, les équipes d’Asobo Studio se sont senties prêtes à passer à autre chose et à raconter une histoire antérieure à celle déjà connue, comme l’explique le Chief Creative Officer d’Asobo, David Dedeine : « Nous voulions enrichir et explorer l’univers de A Plague Tale à travers le personnage de Sophia, qui nous tient particulièrement à cœur, dans une expérience résolument plus orientée action ».

L’occasion d’enrichir encore plus l’univers et d’aller chercher d’autres manifestations du mal absolu, La Macula tout en traitant de nouvelles thématiques fortes et empreintes de défis : « Cette approche inédite propose des combats à la fois intuitifs et gratifiants, en introduisant le mal ancien de la Macula sous une nouvelle forme. Resonance aborde ainsi des thématiques, lieux et époques encore inexplorés dans la série ».

Le trailer nous permet enfin d’affirmer le renouvellement une nouvelle fois du partenariat noué entre Asobo Studio et Focus Entertainment pour l’édition du jeu, avec une certaine joue non dissimulée dans les rangs de l’éditeur et des développeurs : « Au fil des années, notre partenariat a prouvé que nous partagions la même passion et la même vision pour cette franchise. Ce nouvel opus mêlant mythes et action promet de marquer l’esprit des joueurs avec une aventure totalement inédite », indique John Bert, Managing Director chez Focus Entertainment Publishing.

Si vous mordez d’impatience pour découvrir ce nouvel opus de la saga A Plague Tale, il vous faudra être encore un peu patient, puisque Resonance: A Plague Tale Legacy sortira en 2026 sur PC via Steam, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Le jeu est déjà annoncé comme disponible dès le lancement dans le Xbox Game Pass.