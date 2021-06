Resident Evil Re:Verse arrivera le mois prochain, un DLC confirmé pour Resident Evil Village

Ce soir avait lieu la prise de parole de Capcom pour cet E3 2021, et les surprises n’étaient pas vraiment au rendez-vous étant donné que l’éditeur nous avait prévenu du line-up de la présentation. Bien entendu, la licence Resident Evil a refait parler d’elle, notamment avec Resident Evil Re:Verse et Resident Evil Village.

Une annonce bien maigre

Pour le premier, qui est donc orienté multijoueur et que l’on attendait en même temps que Resident Evil Village, on apprend donc une période de sortie plus précise pour sa sortie. C’est donc durant le mois de juillet que Resident Evil Re:Verse arrivera, mais c’est tout ce que l’on sait pour le moment. Pour rappel, le titre sera gratuit pour tous les possesseurs de Resident Evil Village.

Concernant ce dernier, Capcom a bien précisé qu’un DLC était en cours de développement pour le jeu. Malheureusement, aucune image n’a été partagée, et cela a seulement été confirmé par un simple message écrit.

Il faudra donc attendre avant d’en savoir plus sur ces nouvelles aventures pour Resident Evil Village.