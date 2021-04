Resident Evil Re:Verse serait visiblement prévu pour cet été

Resident Evil Re:Verse était censé venir célébrer les 25 ans de la saga Resident Evil lors de la sortie de Resident Evil Village, en proposant une expérience multijoueur à part dans laquelle il serait possible d’incarner les personnages les plus célèbres de la série. Malheureusement, il semblerait que le jeu arrive un peu plus tard que ce que l’on pensait.

Une sortie qui ne sera finalement pas simultanée

Looks like RE:Verse won’t be launching with Resident Evil Village, delayed to Summer pic.twitter.com/9NR59xLP27 — AllGamesDelta (@AllGamesDelta_) April 27, 2021

Alors qu’on l’attendait logiquement lui aussi pour le 7 mai, étant donné qu’il est offert avec Village, on peut voir sur le site officiel du jeu que son lancement est maintenant fixé à cet été 2021, sans plus de précisions. On ne sait pas encore s’il s’agit d’un erreur, et Capcom n’a pas encore communiqué officiellement sur le sujet.

Ce lancement en décalé n’est pas forcément étonnant étant donné que le jeu a eu droit à plusieurs soucis lors de ses dernières bêtas, au point de fermer l’accès à l’une d’elle pour corriger des problèmes techniques.

Rassurez-vous, Resident Evil Village est toujours disponible le 7 mai prochain sur PC, Stadia, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.