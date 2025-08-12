Resident Evil Requiem donnera de ses nouvelles durant la cérémonie d’ouverture de la Gamescom

À nouveau le jeu phare de la soirée ?

Pour sa grande soirée qui sert d’introduction à la Gamescom, Geoff Keighley nous informe aujourd’hui que Resident Evil Requiem figurera donc bien au programme de l’Opening Night Live, qui aura lieu mardi 19 août à 20 heures. Durant cette soirée, le jeu de Capcom sera présent via un « nouvel aperçu », sans doute avec une bande-annonce inédite à la clé ou un peu plus de gameplay en compagnie de Grace Ashcroft, la protagoniste de cet épisode très attendu. L’éditeur japonais n’a pas donné davantage de détails concernant cette présentation, mais espérons qu’elle soit tout de même assez conséquente et riche en surprises.

Et puisque le jeu sort en début d’année prochaine, il y a fort à parier qu’il soit présent lors de chaque grand événement à venir, que ce soit à l’occasion du Tokyo Game Show ou des Game Awards. Autrement dit, ces prochains mois, vous allez en manger du Resident Evil Requiem.

Resident Evil Requiem sera disponible à partir du 26 février 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.