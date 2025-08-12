Resident Evil Requiem donnera de ses nouvelles durant la cérémonie d’ouverture de la Gamescom

Déjà grandement mis en avant lors du Summer Game Fest, Resident Evil Requiem compte bien passer une tête lors de chaque grand rendez-vous produit par Geoff Keighley. Et le prochain à venir n’est autre que l’Opening Night Live, la désormais habituelle cérémonie d’ouverture de la Gamescom, qui se tiendra la semaine prochaine. Histoire de ne pas jouer sur un suspense qui n’a pas lieu d’être, Capcom préfère d’ores et déjà confirmer que le neuvième opus de sa saga phare sera bien au rendez-vous durant cette soirée.

Jaquette de Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 27/02/2026

