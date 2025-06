Resident Evil Requiem n’est pas encore sorti mais il est déjà un succès pour Capcom

Un signe encourageant pour le lancement

Lorsque l’on dit que Resident Evil Requiem est particulièrement attendu, ce n’est pas pour grossir le trait. La licence de Capcom a le vent en poupe et cela se voit une nouvelle fois avec cet épisode, puisque Capcom indique via un tweet que le jeu a été wishlisté (placé dans une liste de souhaits si vous préférez) plus d’un million de fois, en ne prenant en compte que les versions Steam et PlayStation.

C’est beaucoup, et même si cela n’équivaut pas à une précommande, on peut d’ores et déjà parier sur le fait que cet épisode a les armes nécessaires pour réaliser le meilleur lancement de la saga. Pour cela, il devra notamment battre Resident Evil 4 Remake qui a écoulé plus de 3 millions d’exemplaires en deux petits jours. Pas une mince affaire, mais le défi n’est peut-être pas insurmontable si Capcom se met à révéler des choses qui iront brosser les fans dans le sens du poil (comme la présence d’un certain Léon au casting, par exemple).

Resident Evil Requiem sera disponible dès le 26 février 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.