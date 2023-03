Resident Evil 4 Remake : Déjà trois millions de copies vendues en seulement deux jours

Ces derniers temps, s’il y a bien un éditeur qui enchaîne les succès commerciaux, c’est bien Capcom. Les résultats des précédents remakes de la saga Resident Evil laissaient entrevoir un bel avenir pour Resident Evil 4 Remake, étant donné que l’opus d’origine est l’un des plus populaires de la série. Et on ne s’y est pas trompés puisque Capcom dévoile aujourd’hui les premiers chiffres de cette nouvelle version du survival-horror, qui effectue un départ canon.

Le retour de Leon était très attendu

On se doutait bien que Resident Evil 4 Remake allait se vendre par millions, mais on attendait tout de même de voir jusqu’où il pourrait aller durant ses premiers jours de commercialisation.

Sans surprise, Capcom se frotte les mains devant tant de billets verts puisque Resident Evil 4 Remake s’est déjà vendu à 3 millions d’exemplaires. Et c’est un résultat qui a été réalisé en seulement deux petits jours, c’est dire à quel point le titre est promis à des chiffres exceptionnels dans le futur. La question sera maintenant de savoir s’il pourra dépasser certains épisodes de la saga, dont le remake de Resident Evil 2, mais c’est bien possible.

Resident Evil 4 Remake est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox Series. Notre test du jeu est disponible, ainsi que de nombreux guides pour vous aider dans l’aventure, en ne manquant aucun objet à collectionner.