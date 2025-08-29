Resident Evil Requiem a aussi une caméra à la troisième personne à cause de Resident Evil 7, décrit comme trop effrayant

Un choix que tout le monde parvienne à jouer jusqu’au bout

Le réalisateur Koshi Nakanishi a expliqué à GamesRadar+ les raisons derrière la liberté de choisir entre la vue à la première ou à la troisième personne dans Resident Evil Requiem.

Il dit avoir pris en compte les retours sur Resident Evil 7, sur lequel il a aussi travaillé, en expliquant que le côté effrayant de cet épisode était renforcé par la caméra, mais que le curseur avait peut-être été poussé trop loin pour quelques âmes sensibles. Nakanishi dit maintenant vouloir ne laisser personne de côté en s’assurant que tout le monde y trouve son compte :

« En repensant à la vue à la première personne de Resident Evil 7, je l’ai intégrée pour rendre le jeu plus immersif et plus effrayant que jamais. Je pense que la plupart des médias et des joueurs ont convenu que c’était un jeu incroyablement effrayant, mais peut-être trop effrayant. Je pense que certains joueurs n’ont pas réussi à le gérer, n’ont pas pu le terminer, voire ne l’ont même pas commencé. Et c’est une chose à laquelle je repense : je veux m’assurer que les gens puissent apprécier ce jeu. Donc, si vous avez commencé le jeu à la première personne et que vous trouvez que c’est trop pour vous, la troisième personne est presque une façon de s’éloigner légèrement de ce niveau d’horreur et de le rendre plus facile à appréhender en présentant le personnage à l’écran comme une sorte d’avatar de vous-même. »

Laisser le choix ne sera de toute façon jamais une mauvaise idée, ne serait-ce que pour les personnes qui ne peuvent pas supporter la vue à la première personne à cause de diverses raisons, comme la cinétose.

Resident Evil Requiem sortira le 27 février 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.