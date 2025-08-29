Resident Evil Requiem a aussi une caméra à la troisième personne à cause de Resident Evil 7, décrit comme trop effrayant

Depuis deux épisodes, la saga Resident Evil opte pour une vue à la première personne qui renforce le côté horrifique de la saga. Un choix qui a plu à pas mal de monde, tout en laissant quelques fans de la première heure sur le bas côté. Que ce soit pour des raisons pratiques, de santé ou de trouille incontrôlable, de nombreuses personnes ont fait l’impasse sur les derniers jeux de la saga à cause de cette caméra. Resident Evil Requiem compte cette fois-ci vous laisser le choix dans le point de vue à adopter, et cela a été motivé par les retours sur Resident Evil 7.

