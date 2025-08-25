REPLACED ne sortira finalement qu’au printemps 2026, son studio donne des nouvelles

Une dernière bande-annonce est prévue pour cette année

REPLACED va encore se faire attendre. Il n’est désormais plus question de le voir arriver en 2025, mais Sad Cat Studios et Thunderful Games ont tout de même une bonne nouvelle à annoncer.

Dans une nouvelle vidéo relayée par IGN, Yura Zhdanovich, réalisateur du jeu, fait le point sur l’avancée du développement et indique vouloir lancer REPLACED durant le printemps 2026 sur PC (Steam, Epic Games Store) et Xbox Series :

« Nous savons que notre communauté est extrêmement impatiente de jouer à REPLACED, et ce n’est un secret pour personne que cela a pris plus de temps que prévu pour vous le proposer. Nous vous prions de nous en excuser. Nous avons toujours cherché à faire le meilleur pour le projet, ce qui signifie vous offrir une expérience vraiment unique. La bonne nouvelle, c’est que nous sommes presque arrivés au bout de la production et que REPLACED sortira sur PC et Xbox Series X|S au printemps 2026. »

Le développement semble donc enfin toucher à son terme et même si un nouveau report n’est pas à exclure, on imagine que 2026 sera l’année de la sortie de ce jeu d’action et de plateforme très singulier. Pour appuyer cela, une ultime bande-annonce devrait être publiée plus tard dans l’année. Un premier rendez-vous pour les Game Awards ?