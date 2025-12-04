Longtemps repoussé, Replaced trouve enfin une date de sortie au mois de mars 2026

En espérant que, cette fois-ci, la date ne bouge pas

Replaced s’est fait attendre. Le jeu d’action cyberpunk en 2.5D a sans cesse été repoussé et n’a fait qu’être reporté d’une année à l’autre depuis son annonce. Il faut dire que le projet est ambitieux, notamment via sa direction artistique qui flatte la rétine. Il fallait donc du temps pour arriver au bout de cette vision, et ce temps est justement venu. Sad Cat Studios nous avait promis que son jeu arriverait au printemps 2026, mais il a menti. Un joli mensonge, puisque Replaced arrivera finalement quelques jours plus tôt, le 12 mars 2026.

C’est avec une nouvelle bande-annonce que l’on apprend cette bonne nouvelle, qui a aussi le mérite de nous montrer que le titre a toujours autant de gueule, avec un cachet très unique et une science de la mise en scène qui a de quoi impressionner.

Pour rappel, Replaced nous plonge dans une réalité alternée, au sein des 80 dans une Amérique marquée par une catastrophe nucléaire. Vous incarnez ici non pas un humain, mais une IA coincée à l’intérieur d’un corps, qui doit découvrir les secrets de la société Phoenix, qui est au cœur de plusieurs magouilles et injustices.

Replaced sera disponible sur PC via Steam, GOG et Epic Games Store, ainsi que sur Xbox Series, notamment via le Xbox Game Pass.