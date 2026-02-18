Replaced aura encore du retard, la sortie est repoussée d’un mois

Quelques petites semaines de plus à attendre

Après plusieurs reports, Replaced était presque à portée de mains. La sortie avait été calée au 12 mars prochain, et il y avait de quoi être confiant à ce sujet étant donné qu’une démo est sortie il y a peu pour nous permettre d’essayer nous-mêmes ce titre très attendu. Et c’est finalement cette démo qui a changé les plans du studio. Même si les retours ont été très positifs, Sad Cat Studios a estimé qu’il lui fallait encore corriger quelques éléments pour être certain de livrer la meilleure version possible de Replaced, c’est pourquoi le jeu sortira finalement le 14 avril :

« Bien que le jeu soit techniquement terminé, cette dernière ligne droite nous a montré qu’il nous faut encore quelques semaines pour garantir une expérience à la hauteur de vos attentes. Nous voulons que la version de Replaced à laquelle vous jouerez dès sa sortie soit peaufinée, stable et fidèle à la vision que nous avons partagée avec vous. L’accueil réservé à notre démo Steam a été l’ultime moteur pour nous. Pour être honnêtes, la publier était stressant, mais voir vos vidéos de gameplay, lire vos critiques et entendre votre enthousiasme a été quelque chose d’incroyable. Nous lisons constamment vos commentaires, et vos retours nous aident à apporter les dernières retouches qui permettront au jeu complet de briller. »

Difficile d’en vouloir au studio, qui prendra ce mois supplémentaire pour peaufiner cette aventure tout en esquivant un mois de mars décidément trop bien rempli. Un report pour le meilleur, sauf pour l’impatience grandissante du public suite à la publication de la démo.

Replaced est attendu sur PC et Xbox Series.