Replaced aura encore du retard, la sortie est repoussée d’un mois

Cette fois-ci, on y croyait. On y était presque. Replaced nous a tellement fait attendre, alors en voyant Sad Cat Studios se montrer confiant à l’idée d’une sortie en mars, avec même une démo à l’appui, on pensait voir le bout d’un très long tunnel. C’est loupé. Le studio estime aujourd’hui que son jeu n’est finalement pas aussi prêt que prévu, et annonce donc un nouveau report.

Jaquette de Replaced
Replaced
pc
xbox series

Date de sortie : 14/04/2026

