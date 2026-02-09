Replaced et Planet of Lana II auront tous les deux droit à une démo le 11 février

Le début du mois de mars sera on ne peut plus chargé pour Thunderful Games, qui sortira deux de ses jeux les plus importants en l’espace d’une semaine. Du côté, la suite de Planet of Lana, qui est forcément attendue par celles et ceux qui ont aimé le premier jeu. Et de l’autre, Replaced, qui s’est fait attendre un bon bout de temps et qui a enfin une date de sortie définitive après tant de retard.

Date de sortie : 05/03/2026

