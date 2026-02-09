Replaced et Planet of Lana II auront tous les deux droit à une démo le 11 février

Deux jeux du mois de mars à surveiller de très près

Pour vous convaincre d’acheter ses deux prochains jeux, Thunderful Games a donc décidé de vous laisser les essayer le temps d’une démo. Planet of Lana II et Replaced recevront tous les deux une démo cette semaine, dès le 11 février, comme l’indique l’éditeur sur Twitter. Cette annonce coïncide avec la sortie des différents aperçus pour Replaced, tandis que Planet of Lana II a récemment fait parler de lui avec l’annonce de sa date de sortie.

On ne sait pas encore si ces démos seront accessibles sur toutes les plateformes où les deux jeux vont sortir, ni ce que l’on retrouvera comme séquences jouables. Nul doute que c’est la démo de Replaced qui devrait être très surveillée, étant donné à quel point le jeu s’est fait désirer ces dernières années.

Pour rappel, Planet of Lana II est attendu sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et les deux Switch, tandis que Replaced ne sortira que sur PC et Xbox Series.