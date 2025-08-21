Hollow Knight Silksong a enfin une date de sortie, et l’attente est presque terminée

Pas de shadowdrop, mais l’attente ne sera plus très longue

Tout le monde commençait à s’en douter, mais encore fallait-il le confirmer. Une nouvelle vidéo de Hollow Knight Silksong a été diffusée aujourd’hui afin d’annoncer, après des années d’attente, la sortie de ce second épisode. Et cette fois, certaines théories se sont révélées fausses puisque même si Team Cherry n’a plus envie de perdre de temps, le studio a décidé que Hollow Knight Silksong sera disponible dès le 4 septembre prochain. Pas dès aujourd’hui donc, comme beaucoup pouvaient l’espérer.

Une bonne nouvelle pour certains studios qui viennent de sortir un jeu cette semaine, et qui avaient peur qu’un shadowdrop de Hollow Knight Silksong vienne complétement masquer la visibilité de leurs projets. En revanche, pour les jeux prévus début septembre, c’est un petit coup dur.

Cette nouvelle vidéo nous laisse entrevoir une bonne partie de ce second épisode avec un contenu qui promet d’être très conséquent, ne serait-ce qu’avec les 40 boss qu’il faudra affronter pour en voir le bout et des centaines d’ennemis différents sur le chemin de Hornet.

On le rappelle, Hollow Knight Silksong sort sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2, tout en étant directement intégré dans le Xbox Game Pass.