Test Replaced – Un Thriller Cyberpunk grandiose, avec ses imperfections

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Jaquette de Replaced
Replaced
pc
xbox series

Date de sortie : 14/04/2026

  • Une direction artistique de dingue
  • Quelques séquences contemplatives qui en jettent
  • De la baston à la Batman Arkham, un pur kiff
  • Un level-design solide à chaque niveau
  • Une progression bien équilibrée et jamais ennuyeuse
  • Des puzzles et des phases de piratages sympathiques
  • Les quêtes secondaires au service de l'amélioration de REACH
  • Un gameplay qui se renouvelle avec de nouvelles mécaniques
  • Une bande-son synthé soft qui s'incorpore bien avec l'ambiance
  • Bonne durée de vie et absolument pas cher du tout
  • Un très bon thriller cyberpunk bien narré...
  • ... Avec des longueurs et des facilités scénaristiques
  • Certaines séquences de plateformes imprécises
  • Les combats, parfois brouillons et frustrants
  • Des pics de difficultés atroces à certains moments
  • Quelques bugs, et des choix de dialogues sous exploités
8.5

Si le côté cinématographique pourra en gêner plus d’un (et on ne voit pas en quoi cela est un souci), force est de constater que l’on trouve en Replaced un jeu avec une âme, et qui réussit presque tout ce qu’il entreprend. Son côté cinématographique est justement l’une de ses plus grandes forces, comme sa direction artistique, exceptionnelle. Le titre arrive à se renouveler sans cesse avec de nouvelles mécaniques de jeu qui viennent embellir la plateforme et les combats, tout comme son level-design. Les diverses phases de jeu sont bien équilibrées entre elles et même s’il y a des coquilles sur la narration, cette dernière se révèle palpitante sur la seconde moitié tout en offrant une fin clairement à l’image du jeu, largement suffisante dans ce qu’il offre. Très clairement, malgré ses imperfections que l’on peut pardonner vu la qualité du reste, la production de Sad Cat Studios est une belle réussite, offre une expérience de jeu captivante de bout en bout, et surtout un titre long et pas si cher que ça comparé à d’autres grosses productions (19,99 €). À ce prix-là, vous auriez bien tort de vous priver de l’une des nombreuses pépites que nous réserve ce mois d’avril.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

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