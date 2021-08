Les noms Quake et Quake Remastered ont été listés, une annonce en vue ?

Aujourd’hui, la QuakeCon 2021 ouvre ses portes jusqu’au 21 août, et alors que l’on pensait qu’elle serait à l’image des années précédentes, sans grande révélation en vue, il se pourrait bien que la licence revienne plus revigorée que jamais. Ce matin, les marques Quake et Quake Remastered ont été listées chez plusieurs organismes.

Le retour du premier Quake avec un remaster ?

Comme nous l’apprend Gematsu, Quake Remastered a été listé par le « Game Rating and Administration Committee » coréen, tandis que le nom Quake a été enregistré par l’organisme de classification américain ESRB (Entertainment Software Rating Board). Ce dernier a d’ailleurs été listé sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.

S’agit-il d’un seul et même jeu ? C’est certainement le cas, étant donné la sobriété du nom enregistré chez l’ERSB, qui ne contient pas la mention d’un remaster qui devrait tout de même être une refonte du premier Quake.

On suppose que l’on aura droit à une officialisation dans très peu de temps, durant la QuakeCon et ce dès 20 heures avec un live qui célébrera les 25 ans de la licence.