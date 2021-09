Quake

Quake est un First Person Shooter développé par id Software, les papas de DOOM et de Wolfenstein. Comme ses prédécesseurs, il est précurseur dans le domaine, puisqu'il est le premier jeu de tir en vue subjective à permettre de bouger la caméra librement. Sanglant, sombre et rapide, ce premier volet aura connu un grand succès sur PC et fut moddé par de nombreux joueurs. En 2021 il a droit à un remaster.