Le remaster de Quake est officiellement annoncé, et est disponible dès maintenant

La QuakeCon 2021 a démarré officiellement aujourd’hui, et se tiendra jusqu’au 21 août prochain. Tandis que de nombreuses compétitions auront lieu durant ces trois jours, une fuite indiquait qu’un Quake Remaster était en préparation, et les listings n’ont pas menti, puisque celui-ci a été rendu public quelques heures après.

Un secret qui n’a pas été gardé bien longtemps

Le tout premier Quake arrive donc dans une version remasterisée, qui affichera de la 4K sur les plateformes qui le peuvent, tandis que le support pour les écran larges permettra de profiter au mieux de cette nouvelle version, dont on peut voir un premier aperçu avec ce trailer de lancement (uploadé par nos confrères de XboxSquad).

L’OST ne devrait pas avoir été touchée, et seule l’esthétique a été améliorée, avec de l’anti-aliasing, des modèles 3D plus propres et un meilleur éclairage. Le cross-play est visiblement de la partie, tout comme les mods, avec Quake 64 disponible au lancement.

Quake arrive donc sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch dès aujourd’hui, tandis que des versions PS5 et Xbox Series seront proposées ultérieurement, avec une upgrade gratuite. De plus, le jeu intègre le Game Pass, tout comme Quake II et Quake III Arena, qui arrivent dans l’abonnement PC dans les heures à venir.