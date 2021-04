Le remake/remaster de Star Wars KOTOR serait bien en route, et il serait développé par Aspyr

La rumeur autour d’un retour de Star Wars KOTOR, Knight of the Old Republic de son nom complet, enfle de mois en mois, et c’est une nouvelle fois Jason Schreier de Bloomberg qui vient mettre de l’huile sur le feu. Lors de son interview avec MinnMax pour le MinnMaxShow, le journaliste a laissé entendre que tout était vrai, et que cette nouvelle version du jeu était développé par Aspyr.

Enfin un vrai remake chez Aspyr ?

Lorsqu’on lui demande si c’est une bonne chose que le remake de Star Wars KOTOR soit développé par un autre studio que Electronic Arts, étant donné que la licence a eu beaucoup d’échecs du côté de l’éditeur, Schreier répond :

« C’est vrai. C’est presque une information publique maintenant, je ne fais que simplement confirmer que Aspyr, qui a travaillé sur des portages Star Wars, est sur le projet. »

Vous pouvez voir cet extrait à parti de 58 minutes 30 de la vidéo. Aspyr est en effet connu pour avoir réalisé les portages de Star Wars Jedi Knight II et Star Wars Racer, ou le récent Republic Commando qui étaient des remasters sans grande ambition.

Les voir derrière un titre aussi populaire que KOTOR ne rassure certainement pas les fans du RPG, même si ce remake (en attendant de savoir si c’est bien cela et non un simple remaster) devrait être plus ambitieux, avec nettement plus de moyens accordés. Il y a quelques mois, VGC rapportait justement ces rumeurs, et Schreier avait mentionné que personne n’allait deviner qui était le studio derrière le projet. Si c’est bien Aspyr, il a vu juste.