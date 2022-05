Star Wars Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords arrivera sur Switch le 8 juin

La Star Wars Celebration a permis de faire le point sur les nombreux projets liés à la galaxie Star Wars en préparation, notamment avec l’annonce de Star Wars Jedi: Survivor. Mais avant de se plonger dans cette nouvelle aventure, Aspyr nous offrira une petite dose de nostalgie avec la ressortie de Star Wars Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords sur Nintendo Switch, qui arrivera tout bientôt.

Un KOTOR de plus pour la Switch

Après l’arrivée du premier KOTOR sur Nintendo Switch en novembre dernier, c’est au tour de sa suite de s’offrir un nouveau portage, qui est maintenant daté pour arriver le 8 juin prochain. On découvre aujourd’hui ce que donnera cette version Switch avec un nouveau trailer.

Rappelons aussi que le studio Aspyr est en ce moment en train de collaborer avec Saber Interactive pour donner naissance au remake de Star Wars Knights of the Old Republic, qui devrait arriver sur PC et PS5 à une date indéterminée. Ce portage de KOTOR 2 permettra donc de patienter encore un peu plus avant de découvrir de nouvelles images de ce remake tant attendu.