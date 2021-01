Un nouveau Star Wars: Knights of the Old Republic serait en préparation, mais pas chez EA

Lucasfilm Games nous avait prévenu, les annonces de jeux en 2021 ne vont pas s’arrêter de leur côté. Après avoir annoncé qu’un jeu Star Wars en monde ouvert serait en développement du côté d’Ubisoft, il se pourrait que la saga de science-fiction fasse encore des infidélités à EA, avec un nouvel épisode Knights of The Old Republic. C’est tout du moins ce que laisse suggérer un nouvel article en provenance de VGC, qui relate les propos de Bespin Bulletin.

Qui s’occupe de Knights of the Old Republic ?

On apprend alors qu’un nouvel jeu KOTOR serait bien en préparation, ce qui est un bruit de couloir que l’on entend depuis pas mal d’année maintenant (l’an passé, la rumeur parlait d’un remake). Cependant, selon les sources de Bespin Bulletin, qui s’appuie aussi sur les récentes déclarations de Jason Schreier de Bloomberg, un nouveau Knights of the Old Republic serait bien en développement, mais pas de la part d’Electronic Arts ni de BioWare :

« Parmi mes recherches, j’ai entendu qu’un projet Knights of The Old Republic était en développement quelque part. J’ai parlé à quelques personnes, et j’ai aussi appris que Jason Schreier a dit que ce n’était pas avec EA, et que nous ne « devinerons jamais » qui est le studio en charge du jeu. »

Des propos appuyés par Nate Najda de Wushu Studios (Shinobi602), un insider plutôt connu, qui déclare alors : « Ce n’est pas aussi mystérieux que vous le pensez. C’est simplement un nom avec lequel la plupart des gens ne sont pas familiers. »

Tout cela semble justement assez mystérieux, étant donné que cela voudrait dire qu’un projet comme celui-là a été confié à un studio peu renommé. Reste à voir s’il s’agit d’un nouvel épisode ou d’un remake. Si cette dernière option est choisie, il est effectivement plus envisageable de voir un studio un peu plus confidentiel s’occuper du projet.

Bespin Bulletin rajoute alors que EA serait bien à l’œuvre sur un jeu Star Wars, mais de plus petite taille (comme Star Wars Squadrons ?) et qu’un jeu avec un « chasseur de primes » était aussi en développement quelque part. Il ne sait alors pas si cela concerne le projet d’Ubisoft, ou si c’est une nouvelle fois EA qui est en charge de ce projet.

Tout cela n’est encore pas confirmé, et il ne faut rien prendre pour acquis. Mais on ne s’étonnerait pas de voir Lucasfilm Games déterrer Knights of the Old Republic étant donné la popularité de la série et de cette période historique dans la saga Star Wars, du moins si Disney décide de la rendre canon.