7 jeux Star Wars arrivent sur Switch dans un seul et même boitier physique, déjà disponible en précommande

7 jeux réunis dans une cartouche, ou presque

Le studio Aspyr s’est associé avec Just For Games afin de compiler sept jeux Star Wars en une seule collection, nommée Star Wars: Pack Héritage. Ce pack spécial sera vendu en format physique sur Nintendo Switch et regroupera les jeux suivants :

Star Wars: The Force Unleashed

Star Wars: Republic Commando

Star Wars: Episode I Racer

Star Wars: Jedi Knight: Jedi Academy

Star Wars: Jedi Knight II: Jedi Outcast

Star Wars: Knights of the Old Republic

Star Wars: Knights of the Old Republic II

Autant dire qu’il y en a pour tous les styles, avec quelques grands jeux dans le lot qui vous permettront de passer des centaines d’heures la tête dans les étoiles. Tous les jeux ne seront en revanche pas compris dans la cartouche, puisque les deux Knights of the Old Republic demanderont un téléchargement supplémentaire de 12,1 Go et de 15,9 Go.

Cette version physique de Star Wars: Pack Héritage sera disponible dès le 8 décembre au prix de 59,99 €, et est déjà disponible en précommande sur Amazon.