Star Wars Republic Commando

Sorti une première fois sur Xbox et PC en 2005, Star Wars Republic Commando fait une deuxième apparition 15 ans plus tard et s'octroie des contrôles modernisés ainsi que des trophées pour sa version PS4. La nouvelle édition reste cependant fidèle à l'œuvre originale et n'embarque pas de réelles améliorations graphiques ou sonores mais fait toutefois abstraction des modes multijoueurs présents sur le jeu d'origine. Pour rappel, Star Wars Republic Commando se déroule durant la Guerre des Clones et met au centre de son histoire l'escouade Delta et son leader : RC-1138.