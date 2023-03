Redfall : Une version PS5 était prévue à l’origine, avant que Bethesda ne soit racheté par Microsoft

Lorsque Redfall a dévoilé ses premières images, la fusion entre Microsoft et Bethesda était encore très récente, c’est pourquoi l’on pouvait penser que le titre aurait aussi pu être disponible sur les plateformes PlayStation. Mais le titre d’Arkane a été dévoilé comme une exclusivité Xbox, sans surprise. C’est donc aussi sans grand étonnement que l’on apprend de la bouche même de Harvey Smith, directeur créatif du jeu, qu’une version PS5 de Redfall était bel et bien en développement à un moment donné.

La version PS5 écartée directement après le rachat

L’intéressé a révélé cela chez nos confrères d’IGN France, qui ont questionné Smith sur l’impact du rachat de Bethesda pendant le développement du jeu. On apprend donc qu’une version PS5 était en cours de développement, mais qu’elle a été mise de côté :

« On a été racheté par Microsoft et ce fut un changement avec C majuscule. Ils sont arrivés et ont dit ‘Pas de PlayStation 5, on se concentre sur Xbox, PC et le Game Pass. Ce n’est pas très grave, c’est même une bonne décision je pense. [Cela permet de] soutenir le Game Pass et d’avoir une plateforme de moins pour laquelle se soucier, une complexité de moins. »

Une nouvelle dont tout le monde se doutait, mais la déclaration de Smith arrive dans un contexte particulier, à savoir celui du rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft. Les régulateurs qui interrogent le constructeur et qui se méfient d’une telle acquisition prennent souvent comme exemple le cas du rachat de Bethesda, en montrant que Microsoft pourrait tout à fait rendre des jeux exclusifs à l’écosystème Xbox alors que les consoles PlayStation étaient prévues dans l’équation de base. S’il l’a fait avec Bethesda, et ici avec Redfall, il peut le refaire avec les licences d’Activision.

C’est forcément plus compliqué que cela, mais ce genre de déclarations de la part de Harvey Smith peut alimenter les débats entre les régulateurs et Microsoft. Pour rappel, Redfall sortira le 2 mai prochain sur PC et Xbox Series. Il sera directement compris dans le Xbox Game Pass.