Activision-Blizzard : La commission européenne repousse une fois de plus son jugement

Vous avez hâte que cette histoire de rachat d’Activision-Blizzard se termine ? Nous aussi (vraiment), mais les différents régulateurs ont décidé de faire durer le suspense. Surtout du côté de la commission européenne chargée de trancher sur cette acquisition, mais qui vient une nouvelle fois de repousser son jugement de plusieurs semaines, après l’avoir déjà repoussé une fois pour venir se coller au planning de la CMA, l’agence britannique.

Un verdict reporté autant de fois que Starfield

Comme l’indique Reuters, l’Union Européenne a décidé de prendre son temps. Au lieu d’avoir une date limite fixée au 25 avril pour rendre son jugement final sur l’affaire, la commission européenne a maintenant jusqu’au 22 mai prochain pour dévoiler sa sentence. Soit un mois de décalage et donc potentiellement un mois après la décision de la CMA qui semble presque comme étant la plus importante, tant elle est encore indécise.

Ce report intervient après l’annonce de multiples deals entre Microsoft et des entreprises liées au cloud gaming. Le domaine des services en cloud est l’un des points de tension majeurs entre Microsoft et les régulateurs, notamment en Europe, et c’est pourquoi le constructeur espère que ces derniers partenariats feront pencher la balance en sa faveur. La commission européenne a maintenant plus de documents à analyser avant de rendre son verdict.

Selon les dernières indiscrétions du milieu, Microsoft pourrait effectivement se mettre la commission européenne dans la poche, mais ce retard fait encore plus durer l’attente et nous rapproche du mois de juin, date à laquelle le constructeur espérait clôturer le deal. La décision du régulateur européen pourra bien entendu arriver avant cette date limite, mais pour l’instant, tous les regards sont tournés vers la CMA.