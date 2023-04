Redfall ne proposera que du 30 FPS sur consoles Xbox au lancement

« Redfllag » ?

Le studio Arkane Austin vient de révéler l’information sur Twitter, Redfall ne profitera pas des 60 images par seconde au lancement sur Xbox One et Xbox Series X|S. Une nouvelle qui tombe assez mal après des previews assez mitigés malgré un potentiel certain. Le titre attire les mauvaises nouvelles comme récemment avec la rumeur d’une version PS5 soi-disant annulée et du souci de connexion obligatoire pour le mode solo qui devrait être corrigé d’après de récentes déclarations.

Redfall is launching on Xbox consoles with Quality mode only:

Xbox Series X: 4K 30 FPS

Xbox Series S: 1440p 30 FPS

60 FPS Performance mode will be added via game update at a later date. pic.twitter.com/NLaGsMbwdW — Redfall (@playRedfall) April 12, 2023

D’habitude, la grande majorité des jeux récents proposent au moins un mode qualité correspondant le plus souvent à du 4K/30 FPS et un mode performance proposant au moins le combo 1080p/60FPS. Redfall n’aura malheureusement que le premier choix sur Xbox Series X le 2 mai prochain (1440p/30FPS sur Xbox Series S). Un mode performance sera bien de la partie, mais il arrivera plus tard dans l’année sans plus de précisions. Mettre la priorité sur la résolution plutôt que sur la fluidité semble être un choix particulièrement audacieux étant donné que l’on peut penser que les joueurs aient une préférence pour ce dernier critère.

Précisons enfin que sa date de sortie n’est pas des plus profitables pour cette exclusivité et nouvelle licence étant donné qu’il est en quelque sorte pris en tenaille entre Star Wars Jedi: Survivor (28 avril prochain) et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (12 mai prochain). En tout cas, si l’on se fie aux réponses du tweet du studio, les fans ne semblent pas du tout ravis de cette nouvelle.