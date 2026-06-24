Un actionnaire de Kadokawa tente de renverser le PDG en place, en l’accusant d’avoir mal géré l’entreprise suite au succès d’Elden Ring

Kadokawa pourrait remplacer son PDG

Reuters rapporte qu’une véritable bataille est en train de se jouer chez Kadokawa, et Elden Ring en est le sujet central. Actionnaire depuis 2020 au sein de l’entreprise japonaise, Oasis Management détient aujourd’hui 13,76 % de Kadokawa et a donc voix au chapitre. Il s’engage aujourd’hui dans une lutte de pouvoir en accusant l’actuel PDG d’avoir commis des erreurs sur la rentabilité d’Elden Ring, notamment en confiant l’édition du jeu à Bandai Namco en dehors du Japon, occasionnant une belle perte d’argent potentielle pour Kadokawa.

Loin d’être majoritaire, Oasis Management estime qu’il est maintenant temps que Takeshi Natsuno (président depuis 2021) soit écarté. Reuters rapporte que lors du dernier vote de confiance, Natsuno a réuni plus de 90 % des voix en sa faveur, ce qui veut dire qu’il faudrait beaucoup de retournements de veste pour descendre aux 50 % demandés par une potentielle destitution. Néanmoins, Reuters estime que ce scénario n’est pas tout à fait inenvisageable, avec plusieurs actionnaires qui estimeraient que Natsuno a fait son temps.

On saura très rapidement si les choses bougent, puisqu’une assemblée générale doit avoir lieu aujourd’hui au Japon.