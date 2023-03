Redfall : Arkane veut désormais retirer la connexion obligatoire pour le mode solo

Redfall a besoin de convaincre et Arkane doit tout faire pour attirer le plus de monde possible sur son jeu, qui sortira dans une période où la concurrence sera rude. Lorsque l’on a appris que Redfall demanderait une connexion obligatoire et permanente pour jouer, et ce même en solo, cela en a refroidi plus d’un et le studio ne le sait que trop bien. Pour convaincre cette frange de la communauté, Arkane doit donc réagir et a fait savoir que les équipes travaillent actuellement sur un moyen de contourner cette obligation.

Bonne nouvelle ?

Tandis que les différentes previews du jeu sortent une à une, le réalisateur Harvey Smith s’est entretenu avec Eurogamer qui n’a pas hésité à évoquer ce problème. Smith reconnaît que dans un jeu pensé pour la coopération, profiter d’une connexion est important tout en pensant également à celles et ceux qui ne disposent pas d’une bande passante stable :

«Il y a des gens qui vivent dans des endroits où il y a des pannes ou leur haut débit est merdique, ou ils sont en concurrence avec les membres de leur famille, parce que leur mère regarde un film ou leur frère est sur un autre appareil. Et donc je pense que c’est une critique légitime […] Nous écoutons. Et nous avons déjà commencé à travailler pour y remédier à l’avenir. Nous devons faire certaines choses comme chiffrer vos sauvegardes et faire un tas de choses sur l’interface utilisateur pour que cela marche. Et donc nous examinons – je ne suis pas censé promettre quoi que ce soit – et travaillons activement pour résoudre ce problème à l’avenir. »

Ce problème n’est donc peut-être pas définitif et pourrait être amené à être corrigé dans quelques temps, sans doute après la sortie du jeu si l’on se fie à la tournure des déclarations du réalisateur.

Redfall sortira le 2 mai prochain sur PC et Xbox Series. Il sera directement compris dans le Xbox Game Pass.